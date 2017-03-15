«Барселона» больше не рассматривает кандидатуру Сампаоли на место главного тренера
Руководство «Барселоны» приняло решение исключить из списка кандидатов на пост главного тренера команды наставника «Севильи» Хорхе Сампаоли, информирует Catalunya Radio.
Такое решение было принято в связи с тем, что аргентинец решил продлить контракт с действующим клубом, хотя некоторые СМИ утверждают, что Сампаоли может быть уволен из «Севильи» в случае непопадания в еврокубки по итогам сезона.
Отмечается, что в случае отставки из «Севильи» Сампаоли станет претендентом на пост главного тренера сборной Аргентины, что является главной мечтой для 57-летнего специалиста.
Напомним, в начале марта главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил, что покинет команду летом.
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