«Барселона» больше не рассматривает кандидатуру Сампаоли на место главного тренера

Такое решение было принято в связи с тем, что аргентинец решил продлить контракт с действующим клубом, хотя некоторые СМИ утверждают, что Сампаоли может быть уволен из «Севильи» в случае непопадания в еврокубки по итогам сезона.

Отмечается, что в случае отставки из «Севильи» Сампаоли станет претендентом на пост главного тренера сборной Аргентины, что является главной мечтой для 57-летнего специалиста.

Напомним, в начале марта главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил, что покинет команду летом.