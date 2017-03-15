Харри Кейн выбыл из строя на 7 недель из-за травмы
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не сможет помочь своей команде в ближайшие два месяца.
Напомним, Харри Кейн получил травму лодыжки в четвертьфинальном матче Кубка Англии с «Миллуоллом» (6:0).
По прогнозам врачей, нападающий сборной Англии пропустит по меньшей мере семь недель.
Напомним, Кейн был признан лучшим игроком
В данный момент «Тоттенхэм» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter