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15 марта 2017, 15:05 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Харри Кейн выбыл из строя на 7 недель из-за травмы

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн не сможет помочь своей команде в ближайшие два месяца.

Напомним, Харри Кейн получил травму лодыжки в четвертьфинальном матче Кубка Англии с «Миллуоллом» (6:0).

По прогнозам врачей, нападающий сборной Англии пропустит по меньшей мере семь недель.

Напомним, Кейн был признан лучшим игроком премьер-лиги по итогам февраля.

В данный момент «Тоттенхэм» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.

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