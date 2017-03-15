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15 марта 2017, 14:44 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Финский нападающий Яссе Туоминен пополнит ряды БАТЭ

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финский нападающий Яссе Туоминен пополнит футбольный клуб БАТЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

В чемпионате Финляндии 2016 года <span class=error>Яссе</span> <span class=error>Туоминен</span> стал лучшим бомбардиром ФК <span class=error>Лахти</span> (10 голов). Увеличить
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Карьера форварда на родине развивалась довольно быстро. Он сумел за несколько лет пройти путь от юниорской до национальной сборной Финляндии. Дебют за главную команду страны состоялся 9 января нынешнего года в контрольном поединке против сборной Марокко (1:0) — Яссе вышел на замену на 73-й минуте. А спустя три дня сыграл заключительные 30 минут спарринга со сборной Словении (0:2).

В чемпионате Финляндии 2016 года Яссе Туоминен стал лучшим бомбардиром ФК «Лахти» (10 голов).

Борисовский БАТЭ сегодня проведет первый матч ¼ финала на выезде против ФК «Минск». Начало встречи в 18.00. Телеканал «Беларусь 5» проведет прямую трансляцию матча.

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