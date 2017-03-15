Дортмундская «Боруссия» объявила о продлении контракта с Кастро

Прежний контракт 29-летнего футболиста истекал летом 2019 года, но стороны решили продлить соглашение. Новый договор рассчитан до 30 июня 2020 года.



«Благодарен руководству за доверие. Горжусь, что играю за “Боруссию” и ношу чёрно-жёлтую футболку», — сказал Кастро.



В «Боруссии» полузащитник играет с 2015 года, куда перешёл из «Байера». В нынешнем сезоне Гонсало Кастро принял участие в 31 официальном матче за «Боруссию», забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.