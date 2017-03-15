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15 марта 2017, 13:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» объявила о продлении контракта с Кастро

Полузащитник Гонсало Кастро продлил контракт с дортмундской «Боруссией». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Прежний контракт 29-летнего футболиста истекал летом 2019 года, но стороны решили продлить соглашение. Новый договор рассчитан до 30 июня 2020 года.

«Благодарен руководству за доверие. Горжусь, что играю за “Боруссию” и ношу чёрно-жёлтую футболку», — сказал Кастро.

В «Боруссии» полузащитник играет с 2015 года, куда перешёл из «Байера». В нынешнем сезоне Гонсало Кастро принял участие в 31 официальном матче за «Боруссию», забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

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