Почему Неманья Максимович не играет за «Астану»

Испанская Marca посвятила материал полузащитнику «Астаны» Неманье Максимовичу, который летом станет игроком «Валенсии».

22-летний серб в начавшемся сезоне ни разу не попадал в заявку своей команды. Он пропустил матч за Суперкубок и два тура казахстанской премьер-лиги.

Источник, близкий к Максимовичу, сообщил Marca, что у игрока нет проблем со здоровьем. Он также отрицает, что серб мог вступить в конфликт с кем-то из тренеров или руководителей клуба.

«Почему лучший игрок «Астаны» не играет? У него нет никаких проблем, и эта мера — не наказание. Нет у полузащитника и конфликта с клубом. Проблема серба лишь в том, что он подписал предварительный контракт с «Валенсией», который вступит в силу 1 июля. Поэтому «Астана» и решила обойтись без своего лидера.

Иван Маевский пока не в состоянии полностью заменить Максимовича. Поражение в Суперкубке и упущенные шесть очков на старте чемпионата — пока сплошные разочарования. Самого же Максимовича ждут трудных три месяца в команде, — пишет Marca.

Напомним, в начале января Максимович подписал предварительный контракт. Соглашение рассчитано до 2021 года и предусматривает возможность продления на еще один сезон. За это время Максимович заработает около семи миллионов евро.

Контракт Максимовича с «Валенсией» вступит в силу летом. Зимой испанский клуб пытался договориться с «Астаной» о выкупе трансфера игрока за 300 тысяч евро, однако казахстанская сторона отклонила это предложение.

21-летний Максимович выступает за «Астану» с февраля 2015 года. За два прошлых сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2015 году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в 2016 году дебютировал в составе национальной команды.

Отметим, что Максимович находится в расположении «Астаны» и недавно сыграл в двухстороннем матче с дублем. В ближайшее время он отправится в молодежную сборную Сербии, которая проведет два товарищеских матча в рамках подготовки к июньскому Евро-2017.