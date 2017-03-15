Румменигге: «Бавария» в услугах Хамеса не заинтересована
Председатель правления мюнхенской «Баварии»
Карл-Хайнц Румменигге опроверг информацию о том, что полузащитник «Реала» Хамес Родригес входит в сферу интересов мюнхенцев. Сообщалось, что колумбийца в команде хочет видеть главный тренер Карло Анчелотти.
«Хамес Родригес? Мы не следим за этим футболистом. “Бавария” в Хамесе не заинтересована», — сказал Румменигге в интервью Sky Germany.
Контракт 25-летнего колумбийца с «Реалом» рассчитан до лета 2020 года.
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