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15 марта 2017, 12:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Румменигге: «Бавария» в услугах Хамеса не заинтересована

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге опроверг информацию о том, что полузащитник «Реала» Хамес Родригес входит в сферу интересов мюнхенцев. Сообщалось, что колумбийца в команде хочет видеть главный тренер Карло Анчелотти.

«Хамес Родригес? Мы не следим за этим футболистом. “Бавария” в Хамесе не заинтересована», — сказал Румменигге в интервью Sky Germany.

Контракт 25-летнего колумбийца с «Реалом» рассчитан до лета 2020 года.

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