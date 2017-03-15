Лукаку является главной трансферной целью «Милана»

Ожидается, что в апреле этого года «Милан» наконец-то будет продан китайским инвесторам, после чего россонери получат существенную финансовую поддержку. Летом «Милан» будет готов побороться за Лукаку, который является главной трансферной целью клуба.



«Эвертон» оценивает Лукаку в € 80 млн. Ранее Ромелу сообщил руководству «ирисок», что не будет продлевать контракт, истекающий летом 2019 года.