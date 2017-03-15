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15 марта 2017, 12:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лукаку является главной трансферной целью «Милана»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку попал в сферу интересов «Милана», который готов побороться за 23-летнего футболиста с «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсеналом», «Атлетико» и «ПСЖ». Об этом сообщает Calciomercato.it.

Ожидается, что в апреле этого года «Милан» наконец-то будет продан китайским инвесторам, после чего россонери получат существенную финансовую поддержку. Летом «Милан» будет готов побороться за Лукаку, который является главной трансферной целью клуба.

«Эвертон» оценивает Лукаку в € 80 млн. Ранее Ромелу сообщил руководству «ирисок», что не будет продлевать контракт, истекающий летом 2019 года.

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