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15 марта 2017, 11:22 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Моуринью был в ярости в связи с возвращением «Манчестер Юнайтед» в город на автобусе

После игры ¼ финала Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (1:0) футболисты гостевой команды были вынуждены отправиться в свой город на автобусе, информирует The Sun.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что самолет, который должен был перевести команду в Манчестер, прибыл в столичный аэропорт значительно позже запланированного времени.

Путешествие «красных дьяволов» в родные края было осложнено тяжелыми дорожными условиями, в связи с чем возвращение в Манчестер заняло у команды пять часов. Совокупность поражения и всех последующих проблем, согласно источнику, привели главного тренера команды Жозе Моуринью в бешенство. Тем не менее, уже днем команда собралась на базе и начала подготовку к ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова».

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