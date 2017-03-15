Моуринью был в ярости в связи с возвращением «Манчестер Юнайтед» в город на автобусе

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что самолет, который должен был перевести команду в Манчестер, прибыл в столичный аэропорт значительно позже запланированного времени.

Путешествие «красных дьяволов» в родные края было осложнено тяжелыми дорожными условиями, в связи с чем возвращение в Манчестер заняло у команды пять часов. Совокупность поражения и всех последующих проблем, согласно источнику, привели главного тренера команды Жозе Моуринью в бешенство. Тем не менее, уже днем команда собралась на базе и начала подготовку к ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова».