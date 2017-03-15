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15 марта 2017, 11:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «МЮ» Рохо избежал пятиматчевой дисквалификации

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо избежал пятиматчевой дисквалификации.

Защитник Манчестер Юнайтед <span class=error>Маркос</span> <span class=error>Рохо</span> избежал <span class=error>пятиметчевой</span> дисквалификации. Увеличить
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В поединке ¼ финала Кубка Англии с «Челси» (0:1) аргентинец в одном из эпизодов грубо сыграл против Эдена Азара, после чего наступил на бельгийца.

Британские СМИ предполагали, что Рохо грозит пятиматчевая дисквалификация, но в ассоциации футбола Англии не увидели в действиях защитника злого умысла. Арбитр встречи Майкл Оливер сказал, что видел эпизод и посчитал, что удаления игрок не заслуживает.

Таким решением остались недовольны в «Борнмуте», чей защитник Тайрон Мингс по итогам матча 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1) был дисквалифицирован на пять игр за то, что наступил на голову Златану Ибрагимовичу. Руководство отказалось от комментариев, но намекнуло на то, что «Борнмут» является жертвой предвзятого судейства.

Видео эпизода, в котором Рохо наступил на Азара, можно посмотреть на YouTube.

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