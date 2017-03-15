Защитник «МЮ» Рохо избежал пятиматчевой дисквалификации

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В поединке ¼ финала Кубка Англии с «Челси» (0:1) аргентинец в одном из эпизодов грубо сыграл против Эдена Азара, после чего наступил на бельгийца.



Британские СМИ предполагали, что Рохо грозит пятиматчевая дисквалификация, но в ассоциации футбола Англии не увидели в действиях защитника злого умысла. Арбитр встречи Майкл Оливер сказал, что видел эпизод и посчитал, что удаления игрок не заслуживает.

Таким решением остались недовольны в «Борнмуте», чей защитник Тайрон Мингс по итогам матча 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1) был дисквалифицирован на пять игр за то, что наступил на голову Златану Ибрагимовичу. Руководство отказалось от комментариев, но намекнуло на то, что «Борнмут» является жертвой предвзятого судейства.



Видео эпизода, в котором Рохо наступил на Азара, можно посмотреть на YouTube.