«Мидлсбро» может уволить Каранку в случае поражения от «Манчестер Юнайтед»

Руководство клуба может пойти на такой шаг после вылета из Кубка Англии и длительной серии без побед в Премьер-лиге. Последний раз «Мидслбро» выигрывал 17 декабря в домашней встрече с «Суонси Сити» (3:0).



После 27 сыгранных матчей «Боро» находится в зоне вылета, занимая в турнирной таблице АПЛ 19-е место.