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15 марта 2017, 10:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Мидлсбро» может уволить Каранку в случае поражения от «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка может в ближайшее время покинуть свой пост. Как сообщает Mirror, специалист может быть уволен в случае поражения в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии от «Манчестер Юнайтед».

Руководство клуба может пойти на такой шаг после вылета из Кубка Англии и длительной серии без побед в Премьер-лиге. Последний раз «Мидслбро» выигрывал 17 декабря в домашней встрече с «Суонси Сити» (3:0).

После 27 сыгранных матчей «Боро» находится в зоне вылета, занимая в турнирной таблице АПЛ 19-е место.

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