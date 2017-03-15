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15 марта 2017, 10:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» нацелилась на нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле

Руководство «Барселоны» заинтересовано в услугах нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле, передаёт Mundo Deportivo.

Спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес очень хотел приобрести этого футболиста ещё перед стартом нынешнего сезона. Однако сам Дембеле, в услугах которого был заинтересован не один европейский гранд, предпочёл пополнить ряды немецкого клуба. Сам Дембеле говорил, что сделал это исключительно из соображений игровой практики. Встретившись с Фернандесом, он сказал ему то же самое. Однако «Барселона» намерена вновь сделать попытку приобрести игрока.

До перехода в немецкий клуб Дембеле, за которого заплатили € 15 млн, защищал цвета «Ренна». По итогам 24 туров чемпионата Германии он принял участие в 23 матчах, став автором 6 голов и 10 результативных передач.

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