«Барселона» нацелилась на нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле

Спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес очень хотел приобрести этого футболиста ещё перед стартом нынешнего сезона. Однако сам Дембеле, в услугах которого был заинтересован не один европейский гранд, предпочёл пополнить ряды немецкого клуба. Сам Дембеле говорил, что сделал это исключительно из соображений игровой практики. Встретившись с Фернандесом, он сказал ему то же самое. Однако «Барселона» намерена вновь сделать попытку приобрести игрока.



До перехода в немецкий клуб Дембеле, за которого заплатили € 15 млн, защищал цвета «Ренна». По итогам 24 туров чемпионата Германии он принял участие в 23 матчах, став автором 6 голов и 10 результативных передач.