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15 марта 2017, 9:33 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Олег Саленко: Игроки киевского «Динамо» позорят имя великого клуба

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной России Олег Саленко раскритиковал игроков столичного клуба после матча чемпионата Украины против «Звезды» (0:2). На данный момент «Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице и отстает от «Шахтера» уже на 16 очков.

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной России Олег <span class=error>Саленко</span> раскритиковал игроков столичного клуба после матча чемпионата Украины против Звезды (0:2). Увеличить
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— На игроков возлагались большие надежды, но они их не оправдывают. Они позорят имя великого клуба, — цитирует Footboom Саленко. — Я сам в шоке от того, что происходит в «Динамо».

— Какие на ваш взгляд существуют проблемы у пока еще действующего чемпиона Украины?

— Думаю, что у футболистов «Динамо» пропала мотивация. Они не хотят выходить на поле и выигрывать. В футболе так не бывает. Игроки должны выходить и биться на поле. Впрочем, если посмотреть матч против «Звезды», то киевляне не создали ни одного серьезного момента. А это, если честно, начинает уже очень сильно напрягать.

— Можно услышать мнение болельщиков и экспертов, что Ребров уже изжил себя в «Динамо». Вы с этим согласны?

— Мне кажется, что проблема «Динамо» не столько в Сергее Реброве, сколько в руководстве клуба. Нужно искать специалиста, который сможет заставить игроков выкладываться на футбольном поле, не будет действовать с оглядкой на руководство. Считаю, что тренер должен быть независимой персоной и работать сам по себе. Он не должен слепо руководствоваться мнению президента. А в «Динамо» происходит все с точностью до наоборот.

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