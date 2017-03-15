«Бавария» подписала контракт с австрийским защитником Фридлем до 2021 года

Контракт футболиста, защищающего цвета сборной Австрии до 19 лет и резервной команды немецкого гранда, вступит в силу с июля текущего года. Однако в последние недели главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти регулярно привлекал Фридля к тренировкам с главной командой. Кроме того, Фридль участвовал и в предсезонном сборе мюнхенцев в Катаре.



«Фридль отлично зарекомендовал себя, и мы считаем, что он сможет застолбить себе место в главной команде», — сказал в связи с этим помощник Анчелотти Херманн Герланд.