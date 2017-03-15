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15 марта 2017, 9:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» подписала контракт с австрийским защитником Фридлем до 2021 года

Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с 18-летним защитником Марко Фридлем до 2021 года, сообщает интернет-издание Sport1.

Контракт футболиста, защищающего цвета сборной Австрии до 19 лет и резервной команды немецкого гранда, вступит в силу с июля текущего года. Однако в последние недели главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти регулярно привлекал Фридля к тренировкам с главной командой. Кроме того, Фридль участвовал и в предсезонном сборе мюнхенцев в Катаре.

«Фридль отлично зарекомендовал себя, и мы считаем, что он сможет застолбить себе место в главной команде», — сказал в связи с этим помощник Анчелотти Херманн Герланд.

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