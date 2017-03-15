Российский голкипер вызван в сборную Вьетнама по футболу

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Сборная Вьетнама по футболу уже выбыла из отборочных соревнований на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, хотя вполне могла рассчитывать на попадание в финальную часть азиатского отбора, если бы не уступила в группе дорогу Таиланду и Ираку. Впрочем, обидчики вьетнамцев сейчас сами уже не рассчитывают сыграть на российском мундиале.

Зато на первый в истории Кубок Азии, в котором примут участие 24 команды, Вьетнам может и, пожалуй, должен квалифицироваться. Из подгруппы С, где также представлены Иордания (безусловный фаворит квартета), Афганистан и Камбоджа, на турнир в ОАЭ пробьются две команды, и вьетнамцы рассчитывают быть в их числе.

28 марта Вьетнаму предстоит провести первый матч цикла против Афганистана. Игра выездная, но из-за неспокойной обстановки в Афганистане она перенесена в таджикский Душанбе.

В состав национальной вьетнамской сборной вызван голкипер Лев Данг, родившийся в 1993 году в Москве.

«Климат, менталитет, питание — все было в новинку»

— Мама у меня бывшая актриса театра, папа — бывший артист балета, встретились они в общежитие ГИТИС (Российского университета театрального искусства — «Газета.Ru»), — рассказывает Лев Данг.

Родился я в Москве, футболом начинал заниматься в местном кружке, еще во втором классе, когда мне было 8−9 лет, но после товарищеской игры со «Спартаком» меня пригласили в команду, где я и начал делать первые профессиональные шаги. В 14 лет перешел в академию «Динамо», где и доиграл до выпуска.

Окончив футбольное образование в России, Данг отправился на родину своего отца на просмотр, рассчитывая начать карьеру во вьетнамском чемпионате.

— Во Вьетнаме все было не так просто, хотя поначалу думал, что мне будет легко найти команду, где я смогу получать постоянную игровую практику — все-таки выпускник московского «Динамо».

Пришлось столкнуться со многими трудностями: климат, менталитет, питание — все было в новинку.

Четыре года я крутился во вьетнамской футбольной системе, вызывался в молодежные сборные и успел отыграть на правах аренды в чемпионате Лаоса. Однако в конечном счете карьера застопорилась, пришлось вернуться в Москве.

Там начались бесконечные и бессмысленные просмотры во второй лиге, раз за разом заканчивавшиеся неудачами. Все это сильно разочаровывало, но я верил, что могу пробиться в профессиональный футбол, и потому не сдавался.

Помнил, что за моей спиной были такие сильные школы, как «Спартак» и «Динамо», работал и надеялся, что обязательно найду команду, причем мне было не важно, в каком городе и даже в какой стране. Параллельно я выступал в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ) в формате «восемь на восемь».

«Сыграл бы в Континентальной футбольной лиге еще раз»

— Насколько я слышал, ты получил приглашение из Вьетнама после того, как стал чемпионом России в формате 8×8, под эгидой ЛФЛ (сейчас турнир превратился в Континентальную футбольную лигу), и во вьетнамской прессе об этом написали?

— Да, во Вьетнамскую лигу я попал после турнира «восемь на восемь», но про «Дуслар», в составе которого стал чемпионом, и ЛФЛ вьетнамским журналистам рассказал уже после того, как подписал контракт с «Хайфоном».

Некоторые видеоотрывки, сейвы и удачные моменты с игр были опубликованы во вьетнамских спортивных группах социальных сетей и какое-то время были популярными. Ну, а фотографии, где я стою в футболке «Дуслара», были во всех футбольных газетах.

— Каково это — быть популярным вообще и во Вьетнаме в частности?

— Это действительно приятно, когда тебя узнают, просят сфотографироваться, но к этому привыкаешь, и я уже давно воспринимаю внимание нормально.

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— Футбол «восемь на восемь» дал что-то тебе как футболисту? Как тебе организация любительских турниров в России?

— В техническом плане здесь я много играл ногами, много вводил мяч рукой, часто возникали ситуации с выходами один на один. Пусть это даже это и любительский турнир, но я старался подходить профессионально.

ЛФЛ — это действительно круто! Много позитива, эмоций, новые знакомства, друзья, турниры, кубки, бесплатный горячий чай (улыбается), в общем я очень ждал каждые выходные и каждое приглашение в разные команды на разные любительские турниры. Первый мой любительский кубок — это Кубок Новослободского парка, а первый индивидуальный приз — звание лучшего вратаря Кубка Строителей.

— То чемпионство на общероссийском уровне стоит особняком, или ты уже забыл его, и все мысли только о профессиональной карьере?

— Конечно, помню и с удовольствием поучаствовал бы в подобном турнире еще раз.

— За Континентальной футбольной лигой, которая во второй раз пройдет в мае в Москве, будешь следить? Там ведь будет достаточно твоих знакомых…

— Абсолютно точно буду следить и, возможно, смогу поучаствовать. В это время у меня будет пауза в чемпионате и, может быть, прилечу в Москву.

Уже через два тура после дебюта получил вызов в сборную

История попадания Льва Данга в высший дивизион профессионального вьетнамского футбола до определенной степени похожа на сказку. Уж по стремительности развития сюжета и быстроте взлета — точно.

— В один момент мне позвонили из Вьетнама и пригласили в клуб, который находился в середине таблицы. Через год у меня выпал первый шанс дебютировать во вьетнамском чемпионате, когда основной вратарь заболел ветрянкой.

Дебют действительно удался, я завоевал место в основном составе и к тому же через два тура еще и получил вызов в основную сборную Вьетнама, которая готовилась к чемпионату Юго-Восточной Азии.

В 2016 году моя команда стала серебряным призером чемпионата страны, уступив первому месту только по разнице мячей.

Карьера Льва, которого во Вьетнаме зовут Данг Ван Лам (именно под этим именем у него есть страница в местной Википедии), удачно продолжилась и в 2017 году. «Хайфон», в котором Данг сейчас является безоговорочным первым номером, периодически попадая в символические сборные тура, после девяти матчей располагается на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидера на пять очков.

— Недавно у нас начался сезон-2017. Тренируюсь, играю, ставлю новые цели, одна из которых — дебютировать в сборной Вьетнама, — говорит футболист.

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«Чтобы позавтракать, надо встать не позже восьми утра»

Российским болельщикам сложно представить что-то более экзотическое, чем вьетнамский футбол. Однако чемпионат в этой стране весьма живой, и пусть звезд, известных по выступлениям в Европе, там нет, играть в этом турнире непросто.

— Вьетнамский чемпионат усиливают легионеры, да и вьетнамцы тоже есть очень хорошие. Чтобы играть здесь, нужно быть выносливым. Представляете, какого футболистам в плюс 45 бегать по полю 90 минут?

Футбольные поля оставляют желать лучшего, но вьетнамский футбол, хоть и медленно, но развивается. Скоро состоится чемпионат мира по футболу (U20), и для Вьетнама это будет первый финальный турнир мирового форума за всю историю вида спорта в стране.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ja" dir="ltr">今日の試合で大勝したものの、得失点差で届かず、惜しくも準優勝に終わったハイフォンのホームでは、試合後サポーターがピッチに乱入。Hai Phong Vo dich!（ハイフォンチャンピオン！）の大合唱となりました。 <a href="https://t.co/7OMkskE9Zo">pic.twitter.com/7OMkskE9Zo</a></p>— VN_FOOTBALL (@VN_FOOTBALL) <a href="https://twitter.com/VN_FOOTBALL/status/777518511564267520">September 18, 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Твоя карьера как-то даже слишком стремительно развивается. Выход в старте благодаря случаю, уверенная игра, попадания в символическую, а затем и в реальную сборную…

— Это, наверное, как раз и вознаграждение за работу, которую я проделал. Не буду останавливаться, впереди еще много целей, маленьких и больших. В спорте нет слова «вчера» — всем нужен результат сегодня и сейчас, поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя.

— Какова сила сборной Вьетнама? Подбери сравнение, чтобы было понятно российским болельщикам?

— У вьетнамцев в крови трудолюбие, патриотизм, бесстрашие, выносливость, поэтому, думаю, козырь вьетнамской сборной — самоотдача.

— И все-таки, каков уровень?

— Группа к чемпионату Азии нам по силам. Если выпадет шанс, буду стараться помочь команде выйти в финальную стадию. Это было бы историческим достижением для Вьетнама.

Жизнь по расписанию

— А сам себя кем ощущаешь больше — русским или вьетнамцем?

— Больше, конечно, русским, так как вырос и воспитывался в России. Но время во Вьетнаме меня тоже учит вьетнамскому менталитету, вьетнамской жизни. Иногда папа говорит, что я уже вьетнамец больше чем он.

— Вьетнамский менталитет — какой он? Чем отличается от русского?

— Про это можно долго рассказывать. Много отличий от нашего. Психология, взгляды, восточные люди, как мне кажется, более закрытые, мало говорящие о внутренних чувствах.

На этом Лев хотел закончить рассказ о вьетнамцах, сказав, что так ему подсказывает его вьетнамская часть крови, однако затем рассмеялся и раскрыл некоторые особенности.

— Тут очень рано просыпаются исключительно все! У всех в одно и то же время тихий час, обед и ужин.

В 12 часов весь Вьетнам обедает, а в 18 — ужинает. Утро начинается уже с 5 и длится до 8 утра. Если ты проснулся в 9 часов, то это уже очень поздно, и можно остаться без завтрака.

Вьетнамцы не завтракают дома, практически все кушают в специальных забегаловках, которые разворачиваются с пяти утра через каждые сто метров. Всегда есть место, где можно поесть горячей лапши, омлет с хлебом, либо вьетнамские блюда.

На вопрос, какие Лев Данг ставит перед собой цели в карьере, футболист ответил быстро и четко.

— Хочу совершенствовать свое мастерство, набирать опыт через игры и попасть в топовый чемпионатах Азии — японский, корейский или чемпионат Таиланда. Ну и конечно стать первым номером в сборной Вьетнама!

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