Российский голкипер вызван в сборную Вьетнама по футболу
Российский голкипер Лев Данг получил вызов в сборную Вьетнама на отборочный матч Кубка Азии против Афганистана. «Газета.Ru» пообщалась с вратарем, в начале своего футбольного пути курсировавшим между Россией и Вьетнамом, но заигравшим в итоге на родине своего отца после победы в чемпионате России по футболу в формате «восемь на восемь».
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Сборная Вьетнама по футболу уже выбыла из отборочных соревнований на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, хотя вполне могла рассчитывать на попадание в финальную часть азиатского отбора, если бы не уступила в группе дорогу Таиланду и Ираку. Впрочем, обидчики вьетнамцев сейчас сами уже не рассчитывают сыграть на российском мундиале.
Зато на первый в истории Кубок Азии, в котором примут участие 24 команды, Вьетнам может и, пожалуй, должен квалифицироваться. Из подгруппы С, где также представлены Иордания (безусловный фаворит квартета), Афганистан и Камбоджа, на турнир в ОАЭ пробьются две команды, и вьетнамцы рассчитывают быть в их числе.
28 марта Вьетнаму предстоит провести первый матч цикла против Афганистана. Игра выездная, но
В состав национальной вьетнамской сборной вызван голкипер Лев Данг, родившийся в 1993 году в Москве.
«Климат, менталитет, питание — все было в новинку»
— Мама у меня бывшая актриса театра, папа — бывший артист балета, встретились они в общежитие ГИТИС (Российского университета театрального искусства — «Газета.Ru»), — рассказывает Лев Данг.
Родился я в Москве, футболом начинал заниматься в местном кружке, еще во втором классе, когда мне было 8−9 лет, но после товарищеской игры со «Спартаком» меня пригласили в команду, где я и начал делать первые профессиональные шаги. В 14 лет перешел в академию «Динамо», где и доиграл до выпуска.
Окончив футбольное образование в России, Данг отправился на родину своего отца на просмотр, рассчитывая начать карьеру во вьетнамском чемпионате.
— Во Вьетнаме все было не так просто, хотя поначалу думал, что мне будет легко найти команду, где я смогу получать постоянную игровую практику —
Пришлось столкнуться со многими трудностями: климат, менталитет, питание — все было в новинку.
Четыре года я крутился во вьетнамской футбольной системе, вызывался в молодежные сборные и успел отыграть на правах аренды в чемпионате Лаоса. Однако в конечном счете карьера застопорилась, пришлось вернуться в Москве.
Там начались бесконечные и бессмысленные просмотры во второй лиге, раз за разом заканчивавшиеся неудачами. Все это сильно разочаровывало, но я верил, что могу пробиться в профессиональный футбол, и потому не сдавался.
Помнил, что за моей спиной были такие сильные школы, как «Спартак» и «Динамо», работал и надеялся, что обязательно найду команду, причем мне было не важно, в каком городе и даже в какой стране. Параллельно я выступал в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ) в формате «восемь на восемь».
«Сыграл бы в Континентальной футбольной лиге еще раз»
— Насколько я слышал, ты получил приглашение из Вьетнама после того, как стал чемпионом России в формате 8×8, под эгидой ЛФЛ (сейчас турнир превратился в Континентальную футбольную лигу), и во вьетнамской прессе об этом написали?
— Да, во Вьетнамскую лигу я попал после турнира «восемь на восемь», но про «Дуслар», в составе которого стал чемпионом, и ЛФЛ вьетнамским журналистам рассказал уже после того, как подписал контракт с «Хайфоном».
Некоторые видеоотрывки, сейвы и удачные моменты с игр были опубликованы во вьетнамских спортивных группах социальных сетей и
— Каково это — быть популярным вообще и во Вьетнаме в частности?
— Это действительно приятно, когда тебя узнают, просят сфотографироваться, но к этому привыкаешь, и я уже давно воспринимаю внимание нормально.
— Футбол «восемь на восемь» дал
— В техническом плане здесь я много играл ногами, много вводил мяч рукой, часто возникали ситуации с выходами один на один. Пусть это даже это и любительский турнир, но я старался подходить профессионально.
ЛФЛ — это действительно круто! Много позитива, эмоций, новые знакомства, друзья, турниры, кубки, бесплатный горячий чай (улыбается), в общем я очень ждал каждые выходные и каждое приглашение в разные команды на разные любительские турниры. Первый мой любительский кубок — это Кубок Новослободского парка, а первый индивидуальный приз — звание лучшего вратаря Кубка Строителей.
— То чемпионство на общероссийском уровне стоит особняком, или ты уже забыл его, и все мысли только о профессиональной карьере?
— Конечно, помню и с удовольствием поучаствовал бы в подобном турнире еще раз.
— За Континентальной футбольной лигой, которая во второй раз пройдет в мае в Москве, будешь следить? Там ведь будет достаточно твоих знакомых…
— Абсолютно точно буду следить и, возможно, смогу поучаствовать. В это время у меня будет пауза в чемпионате и, может быть, прилечу в Москву.
Уже через два тура после дебюта получил вызов в сборную
История попадания Льва Данга в высший дивизион профессионального вьетнамского футбола до определенной степени похожа на сказку. Уж по стремительности развития сюжета и быстроте взлета — точно.
— В один момент мне позвонили из Вьетнама и пригласили в клуб, который находился в середине таблицы. Через год у меня выпал первый шанс дебютировать во вьетнамском чемпионате, когда основной вратарь заболел ветрянкой.
Дебют действительно удался, я завоевал место в основном составе и к тому же через два тура еще и получил вызов в основную сборную Вьетнама, которая готовилась к чемпионату
В 2016 году моя команда стала серебряным призером чемпионата страны, уступив первому месту только по разнице мячей.
Карьера Льва, которого во Вьетнаме зовут Данг Ван Лам (именно под этим именем у него есть страница в местной Википедии), удачно продолжилась и в 2017 году. «Хайфон», в котором Данг сейчас является безоговорочным первым номером, периодически попадая в символические сборные тура, после девяти матчей располагается на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидера на пять очков.
— Недавно у нас начался сезон-2017. Тренируюсь, играю, ставлю новые цели, одна из которых — дебютировать в сборной Вьетнама, — говорит футболист.
«Чтобы позавтракать, надо встать не позже восьми утра»
Российским болельщикам сложно представить
— Вьетнамский чемпионат усиливают легионеры, да и вьетнамцы тоже есть очень хорошие. Чтобы играть здесь, нужно быть выносливым. Представляете, какого футболистам в плюс 45 бегать по полю 90 минут?
Футбольные поля оставляют желать лучшего, но вьетнамский футбол, хоть и медленно, но развивается. Скоро состоится чемпионат мира по футболу (U20), и для Вьетнама это будет первый финальный турнир мирового форума за всю историю вида спорта в стране.
— Твоя карьера
— Это, наверное, как раз и вознаграждение за работу, которую я проделал. Не буду останавливаться, впереди еще много целей, маленьких и больших. В спорте нет слова «вчера» — всем нужен результат сегодня и сейчас, поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя.
— Какова сила сборной Вьетнама? Подбери сравнение, чтобы было понятно российским болельщикам?
— У вьетнамцев в крови трудолюбие, патриотизм, бесстрашие, выносливость, поэтому, думаю, козырь вьетнамской сборной — самоотдача.
— И
— Группа к чемпионату Азии нам по силам. Если выпадет шанс, буду стараться помочь команде выйти в финальную стадию. Это было бы историческим достижением для Вьетнама.
Жизнь по расписанию
— А сам себя кем ощущаешь больше — русским или вьетнамцем?
— Больше, конечно, русским, так как вырос и воспитывался в России. Но время во Вьетнаме меня тоже учит вьетнамскому менталитету, вьетнамской жизни. Иногда папа говорит, что я уже вьетнамец больше чем он.
— Вьетнамский менталитет — какой он? Чем отличается от русского?
— Про это можно долго рассказывать. Много отличий от нашего. Психология, взгляды, восточные люди, как мне кажется, более закрытые, мало говорящие о внутренних чувствах.
На этом Лев хотел закончить рассказ о вьетнамцах, сказав, что так ему подсказывает его вьетнамская часть крови, однако затем рассмеялся и раскрыл некоторые особенности.
— Тут очень рано просыпаются исключительно все! У всех в одно и то же время тихий час, обед и ужин.
В 12 часов весь Вьетнам обедает, а в 18 — ужинает. Утро начинается уже с 5 и длится до 8 утра. Если ты проснулся в 9 часов, то это уже очень поздно, и можно остаться без завтрака.
Вьетнамцы не завтракают дома, практически все кушают в специальных забегаловках, которые разворачиваются с пяти утра через каждые сто метров. Всегда есть место, где можно поесть горячей лапши, омлет с хлебом, либо вьетнамские блюда.
На вопрос, какие Лев Данг ставит перед собой цели в карьере, футболист ответил быстро и четко.
— Хочу совершенствовать свое мастерство, набирать опыт через игры и попасть в топовый чемпионатах Азии — японский, корейский или чемпионат Таиланда. Ну и конечно стать первым номером в сборной Вьетнама!
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