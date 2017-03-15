«Манчестер Сити» и «Арсенал» поспорят за защитника «Наполи»

По информации источника, на игрока сборной Алжира претендует «Манчестер Сити», который планирует приобрести его грядущим летом. Отмечается, что за футболистом также следит и лондонский «Арсенал», однако, «горожане» имеют маленькое преимущество, поскольку предлагают «Наполи» 11 млн фунтов.

В нынешнем сезоне 26-летний Гулам провел во всех турнирах 26 матчей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 15 млн евро, а его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2018 года.