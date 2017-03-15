Роналду попросил Переса приобрести для «Реала» форварда «Порту» Андре Силву

Согласно информации источника, если «Реал» захочет приобрести трансферный лист португальского футболиста, то должен будет заплатить за него не менее € 60 млн.



По итогам 25 туров чемпионата Португалии Силва принял участие в 24 матчах, став автором 15 голов. Действующий контракт игрока с «Порту» в силе до лета 2021 года.