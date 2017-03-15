Роналду попросил Переса приобрести для «Реала» форварда «Порту» Андре Силву
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду очень высоко ценит игровые качества форварда «Порту» Андре Силвы. Поэтому футболист сборной Португалии попросил президента «Королевского клуба» Флорентино Переса приобрести Силву, сообщает A Bola.
Согласно информации источника, если «Реал» захочет приобрести трансферный лист португальского футболиста, то должен будет заплатить за него не менее € 60 млн.
По итогам 25 туров чемпионата Португалии Силва принял участие в 24 матчах, став автором 15 голов. Действующий контракт игрока с «Порту» в силе до лета 2021 года.
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