Гросскройц попросил у «Боруссии» Д разрешения тренироваться с резервной командой
Бывший полузащитник «Штутгарта» Кевин Гросскройц обратился с просьбой к руководству и тренерскому штабу дортмундской «Боруссии», сообщает Sport Bild.
Она заключается в том, чтобы ему разрешили тренироваться с резервной командой дортмундцев. В данный момент неизвестно, какой ответ получит футболист.
«Штутгарт» недавно досрочно расторг контракт с Гросскройцем вследствие его поведения. Игрок оказался участником инцидента во время студенческой вечеринки, куда он отправился вместе с друзьями. Участниками вечеринки были ученики от 16 до 19 лет. Гросскройц оказался вовлечён в драку, в результате чего получил травму. Он уже выразил сожаление по поводу своего поведения.
Цвета «Боруссии» Гросскройц защищал с 2009 по 2015 год.
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