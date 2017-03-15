Гросскройц попросил у «Боруссии» Д разрешения тренироваться с резервной командой

Она заключается в том, чтобы ему разрешили тренироваться с резервной командой дортмундцев. В данный момент неизвестно, какой ответ получит футболист.



«Штутгарт» недавно досрочно расторг контракт с Гросскройцем вследствие его поведения. Игрок оказался участником инцидента во время студенческой вечеринки, куда он отправился вместе с друзьями. Участниками вечеринки были ученики от 16 до 19 лет. Гросскройц оказался вовлечён в драку, в результате чего получил травму. Он уже выразил сожаление по поводу своего поведения.



Цвета «Боруссии» Гросскройц защищал с 2009 по 2015 год.