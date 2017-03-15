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15 марта 2017, 8:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гросскройц попросил у «Боруссии» Д разрешения тренироваться с резервной командой

Бывший полузащитник «Штутгарта» Кевин Гросскройц обратился с просьбой к руководству и тренерскому штабу дортмундской «Боруссии», сообщает Sport Bild.

Она заключается в том, чтобы ему разрешили тренироваться с резервной командой дортмундцев. В данный момент неизвестно, какой ответ получит футболист.

«Штутгарт» недавно досрочно расторг контракт с Гросскройцем вследствие его поведения. Игрок оказался участником инцидента во время студенческой вечеринки, куда он отправился вместе с друзьями. Участниками вечеринки были ученики от 16 до 19 лет. Гросскройц оказался вовлечён в драку, в результате чего получил травму. Он уже выразил сожаление по поводу своего поведения.

Цвета «Боруссии» Гросскройц защищал с 2009 по 2015 год.

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