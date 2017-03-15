Черышев пропустит от 5 до 8 недель

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В конце прошлого сезона футболист перенес операцию, но в текущем сезоне продолжает испытывать проблемы с четырёхглавой мышцей бедра.



Врачи определили, что полузащитник страдает от фиброза. На лечение Черышева понадобится от 5 до 8 недель.



На счету Черышека 11 матчей (2 в основе) в текущем сезоне Примеры.