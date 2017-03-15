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15 марта 2017, 7:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Черышев пропустит от 5 до 8 недель

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев сможет вернуться на поле через 5−8 недель, сообщает Mundo Deportivo.

Полузащитник Вильярреала Денис <span class=error>Черышев</span> сможет вернуться на поле через 5−8 недель сообщает Mundo Deportivo. Увеличить
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В конце прошлого сезона футболист перенес операцию, но в текущем сезоне продолжает испытывать проблемы с четырёхглавой мышцей бедра.

Врачи определили, что полузащитник страдает от фиброза. На лечение Черышева понадобится от 5 до 8 недель.

На счету Черышека 11 матчей (2 в основе) в текущем сезоне Примеры.

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