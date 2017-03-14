СМИ: Главный тренер «Фенербахче» Адвокат покинет свой пост в конце сезона

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Отмечается, что 69-летний специалист уже сообщил руководству клуба о своем решении покинуть команду по завершении текущего сезона.

Адвокат возглавил «Фенербахче» в августе 2016 года. Команда занимает четвертое место в чемпионате Турции, набрав в 24 матчах 44 очка.