СМИ: Главный тренер «Фенербахче» Адвокат покинет свой пост в конце сезона
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Главный тренер турецкого футбольного клуба «Фенербахче» голландец Дик Адвокат покинет свой пост по окончании сезона. Об этом сообщает издание Telegraaf.
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Отмечается, что 69-летний специалист уже сообщил руководству клуба о своем решении покинуть команду по завершении текущего сезона.
Адвокат возглавил «Фенербахче» в августе 2016 года. Команда занимает четвертое место в чемпионате Турции, набрав в 24 матчах 44 очка.
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