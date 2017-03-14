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14 марта 2017, 21:39 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Мицевски: «Минск» — классная команда, а белорусский чемпионат — неплохая лига

Македонский хавбек «Минска» Дарко Мицевски в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал, чем его привлек белорусский вариант продолжения карьеры.

Македонский хавбек Минска <span class=error>Дарко</span> <span class=error>Мицевски</span> в интервью корреспонденту <span class=error>Прессбола</span> Сергею Азаркевичу рассказал чем его привлек белорусский вариант продолжения карьеры. Увеличить
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— Что скажешь о новой команде?

— «Минск — очень хороший клуб. Здесь играет много молодых футболистов, но при этом есть и опытные. Здорово, когда присутствует такой баланс и более возрастные могут что-то подсказать младшим и поделиться опытом. Мы провели отличный сбор в Турции, усердно потренировались и сыграли немало полезных товарищеских матчей. Даже несмотря на то что результаты их были не слишком удачными, это ценный этап подготовки.

— Ты ведь в Турции и подписал контракт?

— Да, правда, там поставил подпись только под предварительным соглашением. Все формальности уладили уже в Минске, хотя с некоторыми документами разбираюсь до сих пор.

— Долго думал, прежде чем решиться на переезд в Беларусь?

— Нет. Знаю, что «Минск» — классная команда, а белорусский чемпионат — неплохая лига. Рассматриваю этот трансфер как шаг вперед и возможность вывести карьеру на новый уровень.

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