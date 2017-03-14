К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Что скажешь о новой команде?

— «Минск — очень хороший клуб. Здесь играет много молодых футболистов, но при этом есть и опытные. Здорово, когда присутствует такой баланс и более возрастные могут что-то подсказать младшим и поделиться опытом. Мы провели отличный сбор в Турции, усердно потренировались и сыграли немало полезных товарищеских матчей. Даже несмотря на то что результаты их были не слишком удачными, это ценный этап подготовки.

— Ты ведь в Турции и подписал контракт?

— Да, правда, там поставил подпись только под предварительным соглашением. Все формальности уладили уже в Минске, хотя с некоторыми документами разбираюсь до сих пор.

— Долго думал, прежде чем решиться на переезд в Беларусь?

— Нет. Знаю, что «Минск» — классная команда, а белорусский чемпионат — неплохая лига. Рассматриваю этот трансфер как шаг вперед и возможность вывести карьеру на новый уровень.