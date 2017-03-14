Мицевски: «Минск» — классная команда, а белорусский чемпионат — неплохая лига
Македонский хавбек «Минска» Дарко Мицевски в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал, чем его привлек белорусский вариант продолжения карьеры.
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— Что скажешь о новой команде?
— «Минск — очень хороший клуб. Здесь играет много молодых футболистов, но при этом есть и опытные. Здорово, когда присутствует такой баланс и более возрастные могут
— Ты ведь в Турции и подписал контракт?
— Да, правда, там поставил подпись только под предварительным соглашением. Все формальности уладили уже в Минске, хотя с некоторыми документами разбираюсь до сих пор.
— Долго думал, прежде чем решиться на переезд в Беларусь?
— Нет. Знаю, что «Минск» — классная команда, а белорусский чемпионат — неплохая лига. Рассматриваю этот трансфер как шаг вперед и возможность вывести карьеру на новый уровень.
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