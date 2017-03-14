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14 марта 2017, 21:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

FA обвинила «МЮ» в отсутствии контроля за игроками в матче с «Челси»

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения «Манчестер Юнайтед» по итогам матча ¼ финала Кубка Англии с «Челси», информирует пресс-служба FA.

Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 1:0 в пользу синих. «МЮ» обвинён в отсутствии контроля за игроками.

Футболисты «МЮ» получили лишь три жёлтые карточки за встречу, одна из которых стала второй для Андера Эрреры. При этом по ходу всего матча игроки манкунианцев часто нарушали правила на полузащитнике «Челси» Эдене Азаре.

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