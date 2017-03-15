Под знаком колебаний. Что изменилось в первой лиге за зиму

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UA-Футбол рассказывает о пяти главных тенденциях в первой лиге за время зимнего антракта и отмечает, что в большинстве клубов события развивались по одному сценарию. Менялись только декорации.

MADE IN CHINA

История с китайскими инвесторами и новым тренером под них, пожалуй, войдет в анналы в один ряд с «договорным матчем» между «Ильичевцем» и «Горняком-Спортом». Неизвестная компания с неизвестными намерениями собиралась неизвестно что делать в Сумах, прихватив при этом местный футбольный клуб. Пока общественность постила мемы о переезде в Украину Месси или Роналду, в Поднебесной успели передумать и свернуть свои проекты. Клуб, который и до этого едва дышал, потерял всякие надежды на спасение.

Вовремя плечо команде подставил один из региональных предпринимателей, у которого в областном чемпионате уже был свой клуб.

Цитата Разговоры о переходе «Агробизнеса» в профессионалы в последнее время ходили регулярно. Так же получилось, что удалось обойти вторую лигу и сразу получить команду в первом дивизионе.

Теперь главное не спикировать вниз. Сложности у конкурентов добавляют веры болельщикам, что нужно просто держаться определенного уровня. А уже летом ожидается новая реорганизация клуба.

ПЯТЬ ДНЕЙ НА ПОБЕГ

По ходу летне-осенней части чемпионата на пост главного тренера «Тернополя» заступил спортивный директор клуба Василий Матвийкив, который и довел команду до конца года. С самого начала зимы начали ходить слухи, что «горожан» ожидает новый наставник, однако с официальным объявлением затягивали, решив-таки вопрос в пользу Романа Максимюка. Вскоре оказалось, что специалист причастен не к одной схеме с договорными матчами, поэтому с ним решили сразу же расстаться. Всего Максимюк пробыл в должности главкома тернополян целых пять дней.

На вакантный пост вновь заступил Матвийкив, который и попытается вытащить «студентов» со дна таблицы. Пока что в пользу ФКТ говорит только стабильность состава: по сравнению со всеми конкурентами команда не потеряла ни одного ключевого игрока. Но финансовые моменты — а они порой оказываются важнее — продолжают указывать в направлении второго дивизиона.

ПЕРЕДУМАЛИ

Еще после заключительного тура в первой части сезона посещали мысли, кого дивизион может не досчитаться после длительной зимней паузы, но какого-то конкретного ответа на ум не приходило.

Цитата Ряд участников и поныне себя чувствует не так стабильно, как того хотелось бы болельщикам, однако критической ситуацию не назовешь. Никто и ожидать не мог, что клубы устроят настоящий челлендж касательно снятия с турнира.

Открыла флешмоб «Буковина», президенту которой в одиночку надоело тянуть клуб. Но, видимо, желание принести пользу региону через футбол все же взяло верх, поэтому было решено остаться, бросив вызов Стрыю. «Скала» подхватила тренд, распустив всех игроков основного состава, и вскоре собралась заново, сделав ставку уже на собственную молодежь. Неясной ситуация была в «Сумах»; «Полтава» несколько дней также была в раздумьях о своем будущем, равно как и «Николаев» — из-за долгов.

Но благополучно сложности удалось пережить и весной возобновят чемпионат все. Другое дело, что из пятерки в теории стабильней могут стать только сумчане, в то время как остальные четыре клуба остаются на прежних материальных позиция. Поэтому вряд ли приходится ожидать значительных изменений и в результатах в том числе с включением в борьбу за что-то более серьезное, чем места в ТОП-10 в обозримом будущем.

ОЧИСТИТЬ КЭШ

Новости о снятиях только дополнительно дестабилизировали трансферный рынок первой лиги, пополняя его новыми свободными агентами. «Скала» и «Буковина» под шум о своих проблемах растеряли множество ключевых исполнителей, которые сразу же нашли работу в более спокойных клубах. В «Ингульце» изменения назревали еще по ходу осени, но по-настоящему развернуться у тренерского штаба появилась возможность только зимой. «Горняк-Спорт» еще после поединка с «Ильичевцем» говорил, что ему не нужен ни один игрок из той команды, которая выходила на поле в Мариуполе. Сумчан ожидали большие изменения при любых раскладах: у ряда игроков истекли контракты этой зимой, и оставаться, вновь грея себя надеждами, что вот на этот раз все станет лучше, уже не было никакого желания.

Но все это, в общем-то, привычная ситуация для первой лиги. Непрекращающийся поток десятка футболистов из клуба в клуб — это как круговорот веществ в природе. Скорее, минимальную ротацию следует отнести к разряду нетипичных. На этот раз отметились «Десна», «Колос», «Нефтяник», «Днепр», «Оболонь» и отчасти «Гелиос».

ТРЕНЕРСКИЙ АПГРЕЙД

Помимо ротации футболистов сразу пять клубов еще и обновились на тренерском мостике. Наиболее ожидаемыми были изменения в «Горняке-Спорте», где оставалось вакантной должность после ухода Игоря Жабченко. Руководство сделало выбор в пользу Сергея Пучкова, который ранее в своей карьере команды практически с нуля уже строил и попытается сделать то же самое в Горишних Плавнях.

Цитата В «Скале», «Буковине» и «Сумах» изменения оказывались вынужденными и были неразрывно связаны с общей ситуацией вокруг клубов. У всех специалистов был в среднем месяц, чтобы отыскать резервы, которые помогут сохранить прописку в дивизионе.

В Черкассах же наконец-то определились, кто станет новой надеждой местных болельщиков на выход в УПЛ. Вадим Евтушенко только в прошлом сезоне создал очень симпатичную команду из «Динамо-2», разве что молодость коллектива не позволила киевлянам бороться за места в верхней части таблицы. Сейчас у наставника в распоряжении уже более опытный состав, который многие уже заждались если не в элите, то хотя бы среди претендентов на нее.

ПОКА ВСЕ СПАЛИ