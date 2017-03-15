Под знаком колебаний. Что изменилось в первой лиге за зиму
Как менялись настроения в дивизионе за 112 дней зимнего антракта.
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Видимо, что-то случилось...
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MADE IN CHINA
История с китайскими инвесторами и новым тренером под них, пожалуй, войдет в анналы в один ряд с «договорным матчем» между «Ильичевцем» и «Горняком-Спортом». Неизвестная компания с неизвестными намерениями собиралась неизвестно что делать в Сумах, прихватив при этом местный футбольный клуб. Пока общественность постила мемы о переезде в Украину Месси или Роналду, в Поднебесной успели передумать и свернуть свои проекты. Клуб, который и до этого едва дышал, потерял всякие надежды на спасение.
Вовремя плечо команде подставил один из региональных предпринимателей, у которого в областном чемпионате уже был свой клуб.
Теперь главное не спикировать вниз. Сложности у конкурентов добавляют веры болельщикам, что нужно просто держаться определенного уровня. А уже летом ожидается новая реорганизация клуба.
ПЯТЬ ДНЕЙ НА ПОБЕГ
По ходу
На вакантный пост вновь заступил Матвийкив, который и попытается вытащить «студентов» со дна таблицы. Пока что в пользу ФКТ говорит только стабильность состава: по сравнению со всеми конкурентами команда не потеряла ни одного ключевого игрока. Но финансовые моменты — а они порой оказываются важнее — продолжают указывать в направлении второго дивизиона.
ПЕРЕДУМАЛИ
Еще после заключительного тура в первой части сезона посещали мысли, кого дивизион может не досчитаться после длительной зимней паузы, но
Открыла флешмоб «Буковина», президенту которой в одиночку надоело тянуть клуб. Но, видимо, желание принести пользу региону через футбол все же взяло верх, поэтому было решено остаться, бросив вызов Стрыю. «Скала» подхватила тренд, распустив всех игроков основного состава, и вскоре собралась заново, сделав ставку уже на собственную молодежь. Неясной ситуация была в «Сумах»; «Полтава» несколько дней также была в раздумьях о своем будущем, равно как и «Николаев» —
Но благополучно сложности удалось пережить и весной возобновят чемпионат все. Другое дело, что из пятерки в теории стабильней могут стать только сумчане, в то время как остальные четыре клуба остаются на прежних материальных позиция. Поэтому вряд ли приходится ожидать значительных изменений и в результатах в том числе с включением в борьбу за
ОЧИСТИТЬ КЭШ
Новости о снятиях только дополнительно дестабилизировали трансферный рынок первой лиги, пополняя его новыми свободными агентами. «Скала» и «Буковина» под шум о своих проблемах растеряли множество ключевых исполнителей, которые сразу же нашли работу в более спокойных клубах. В «Ингульце» изменения назревали еще по ходу осени, но
Но все это, в
ТРЕНЕРСКИЙ АПГРЕЙД
Помимо ротации футболистов сразу пять клубов еще и обновились на тренерском мостике. Наиболее ожидаемыми были изменения в «Горняке-Спорте», где оставалось вакантной должность после ухода Игоря Жабченко. Руководство сделало выбор в пользу Сергея Пучкова, который ранее в своей карьере команды практически с нуля уже строил и попытается сделать то же самое в Горишних Плавнях.
В Черкассах же
ПОКА ВСЕ СПАЛИ
История со снятием трех очков с «Полтавы» оказалось не менее темной, чем события с сумскими китайцами. ФФУ взорвалась огромнейшим заявлением на целое предложение, в котором информировала, что с клуба сняли три очка. За что сняли — вопрос остался в воздухе, и даже внутри команды (не клуба) не совсем понимали, с чем связан такой подарок после новогодних праздников. К слову, несмотря на свое же решение на сайте Федерации в разделе «Первая лига» у полтавчан
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