«Шахтер» запустит продажу абонементов на матчи второго этапа УПЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) запустит продажу абонементов на домашние матчи второго этапа чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги 15 марта, сообщается на официальном сайт команды.

«Шахтер» поведет борьбу за чемпионство в шестерке лучших клубов страны. Соперниками «горняков» станут «Динамо», «Заря», «Александрия», «Олимпик» и «Черноморец».

Обладатели пропусков получат постоянное место на трибуне ОСК «Металлист» на все домашние матчи «оранжево-черных».

Кроме экономии денежных средств и времени, владельцы абонементов получат приоритет при покупке сезонных пропусков — 2017/18, а также приобретая билеты на еврокубковые матчи.

Стоимость абонементов составит:

Standard: 80, 135, 215, 270, 375 и 480 гривен;.

Club 1936 (с пакетом гостеприимства): 3 000 гривен;.

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 6 500 гривен;.

Sky Вox: 12 000 гривен (одно место).

Переселенцам предоставляется скидка 20% на абонементы категории Standard (только в кассах ОСК «Металлист» при предъявлении паспорта или справки ВПЛ.

Приобрести абонементы можно:

— в кассах стадиона «Металлист» (с 9:00 до 20:00 без перерыва);.

— онлайн на официальном сайте ФК «Шахтер».