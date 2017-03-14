Юра и Слава. Кто торгует белорусским футболом

По информации «Прессбола», именно эти две персоны стали основными посредниками в деле о договорных матчах. Посредниками между иностранными «работодателями» и белорусскими футболистами. В «обязанности» Замары и Сыроквашко входила передача денег от одной стороны другой. Примечательно, что фамилия первого не была опубликована БФФ в списке организаторов проходящих по делу о договорных матчах. Летом он был задержан правоохранительными органами после игры с «Ошмянами». Тогда же задержали и Сыроквашко, тот был в гостях у Сергея Веремко.

Сергей Веремко и Юрий Сыроквашко «Прессбол»

Оба фигуранта дела до решения суда от комментариев отказываются. Ожидается, что заседание пройдет не позднее апреля. Уголовное дело заведено по статье 253 («Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов»). Максимальное наказание, предусмотренное УК РБ, — лишение свободы до трех лет. А статья 99 дисциплинарного кодекса («Организация договорных матчей») гласит: «Влияние на результаты матча способом, не соответствующим целям и принципам спортивных мероприятий, в том числе договоренность о результатах матча, наказывается временной дисквалификацией на срок от 3 до 24 месяцев и штрафом в размере от 100 до 1000 базовых величин либо объявлением виновного лица нежелательным для целей деятельности Ассоциации. Лица, препятствующие выявлению договорных матчей, в том числе несвоевременно представляющие в БФФ необходимую информацию, запрошенные видеозаписи матчей и документы, наказываются штрафом от 10 до 100 базовых величин».

За свою карьеру Сыроквашко поиграл в дубле БАТЭ, «Торпедо-Кадино», шкловском «Спартаке», «Полоцке», «Барановичах», «Химике», «Городее», «Сморгони», «Клецке», а также значился тренером-администратором минского «Луча».



В командах Юрий пересекался с будущими фигурантами дела о договорных матчах: с Александром Лебедевым, Владимиром Маковским, Андреем Порываевым, Андреем Напорко, Сергеем Шумановым и Игорем Журавлевым.



Из главных достижений — «бронза» первенства среди дублеров и «золото» чемпионата во второй лиги.



Работал таксистом



После того, как завершил карьеру футболиста, Сыроквашко освоил ряд профессий. Среди них — работа в такси и на московской автомобильной мойке.



Был женат на певице



В октябре 2010 года футболист познакомился с Галиной Шишковой — белорусской певицей, достаточно известной в своей тусовке. Знакомство оказалось возможным благодаря двоюродному брату футболиста — Виталию Булыге. Отношения развивались стремительно, а спустя полтора месяца пара сыграла свадьбу. Свидетелем со стороны жениха стал Владимир Маковский, который впоследствии тоже оказался замешанным в организации договорных матчах. На момент свадьбы Юрию было 24 года, его супруге — 32. «Комсомолка» так представляла мужа певицы: «Муж одной из самых красивых певиц белорусского шоу-бизнеса — перспективный футболист. Играет за футбольный клуб первой лиги». Союз выдался недолгим. Менее чем через год Шишкова и Сыроквашко развелись.





Воспитанник РГУОРа Вячеслав Замара выступал в дубле минского «Динамо», «Барановичах», польской «Элане», минском СКВИЧе и «Сморгони». По месту работы наработал связи с Александром Тишкевичем, Юрием Сыроквашко, Сергеем Шумановым, Вячеславом Палазником и Игорем Журавлевым.



В эпизоде с матчем «Барановичи» — «Ошмяны» (5.06.2016, 1:0) Замара и Сыроквашко вышли на футболистов «Ошмян» Саковича, Палазника, Жбанкова, Гуделя, а также Желудка. Они предложили им проиграть первый тайм и матч в целом. За посредническую работу Сыроквашко и Замара получили по паре тысяч долларов.





Всего, по информации «Прессбола», в обширном материале, посвященном теме «договорняков», Следственный комитет упомянул девять подозрительных матча: «Ислочь» — «Торпедо"-БелАЗ (10.06.2016), «Химик» — «Луч» (23.04.2016), «Днепр» — «Ошмяны» (25.06.2016) и «Сморгонь» — «Городея» (15.11.2015), «Ислочь» — «Динамо» Брест (30.04.2016), «Луч» — «Гомельжелдортранс» (25.06.2016), «Барановичи» — «Ошмяны» (5.06.2016), «Ошмяны» — «Луч» (2.07.2016), а также БАТЭ — «Гранит» (22.11.2015).



Самое грустное в этой истории то, что список «странных матчей» далеко не окончательный. А обманутыми в итоге оказались обычные болельщики, платившие за билет честно заработанные на заводе деньги в не самое простое время.