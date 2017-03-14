Источник: Месси взял на себя функции тренера «Барселоны» до конца сезона
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси взял на себя функции играющего тренера команды до конца сезона и разработал план по завоеванию золотых медалей чемпионата Испании, утверждает Diario Gol.
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Видимо, что-то случилось...
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Аргентинец, который пользуется полной поддержкой партнёров и руководства клуба, убеждён, что, несмотря на осечку в последнем матче с «Депортиво» (1:2), у
Месси выступает против частой ротации состава главным тренером Луисом Энрике, поскольку без Неймара команда резко теряет в качестве, а Андре Гомеш и Денис Суарес не способны равноценно заменить Андреса Иньесту и Ивана Ракитича.
Контракт «Барсы» с Луисом Энрике истекает в конце сезона, и специалист отказался продлевать сотрудничество.
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