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14 марта 2017, 18:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Месси взял на себя функции тренера «Барселоны» до конца сезона

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси взял на себя функции играющего тренера команды до конца сезона и разработал план по завоеванию золотых медалей чемпионата Испании, утверждает Diario Gol.

Нападающий Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> взял на себя функции играющего тренера команды до конца сезона и разработал план по завоеванию золотых медалей чемпионата Испании утверждает Diario Gol. Увеличить
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Аргентинец, который пользуется полной поддержкой партнёров и руководства клуба, убеждён, что, несмотря на осечку в последнем матче с «Депортиво» (1:2), у сине-гранатовых есть все шансы на победу в Примере. Ключевой игрой он считает поединок с «Реалом», который состоится 23 апреля. На текущий момент каталонцы отстают от мадридцев только на два очка, но у «сливочных» есть игра в запасе.

Месси выступает против частой ротации состава главным тренером Луисом Энрике, поскольку без Неймара команда резко теряет в качестве, а Андре Гомеш и Денис Суарес не способны равноценно заменить Андреса Иньесту и Ивана Ракитича.

Контракт «Барсы» с Луисом Энрике истекает в конце сезона, и специалист отказался продлевать сотрудничество.

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