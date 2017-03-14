Жозе Моуринью: Погба критикуют из зависти
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Челси» (0:1) в четвертьфинальном матче Кубка Англии подчеркнул, что манкунианцам нужно думать о хорошем. По его словам, команда провела игру на высшем уровне.
— «Манчестер Юнайтед» должен думать о хорошем. Команда сыграла на высшем уровне, — приводит Goal.com слова Моуринью. — Специалисты могут говорить о Погба все, что угодно. Они делают это из зависти, потому что не зарабатывали и десяти процентов от его зарплаты.
Напомним, что «Красные дьяволы» заканчивали матч в меньшинстве. На 35-й минуте игры с поля был удален полузащитник Андер Эррера за нарушение правил на Эдене Азаре.
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