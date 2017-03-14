Жозе Моуринью: Погба критикуют из зависти

— «Манчестер Юнайтед» должен думать о хорошем. Команда сыграла на высшем уровне, — приводит Goal.com слова Моуринью. — Специалисты могут говорить о Погба все, что угодно. Они делают это из зависти, потому что не зарабатывали и десяти процентов от его зарплаты.

Напомним, что «Красные дьяволы» заканчивали матч в меньшинстве. На 35-й минуте игры с поля был удален полузащитник Андер Эррера за нарушение правил на Эдене Азаре.