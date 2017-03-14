Томич выбыл минимум на месяц
У защитника «Атырау» Вукашина Томича обнаружена трещина на ноге, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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В игре против «Ордабасы» (1:1), на 38-й минуте, центральный защитник «нефтяников» Вукашин Томич столкнулся с игроком соперника. Его сразу же заменили и увезли в больницу, где выявили трещину на стопе. Там же сербу наложили гипс. Сроки возвращения Томича на поле точно не определены, но известно, что на восстановление уйдет минимум месяц.
Таким образом, у «Атырау» на ближайшие игры в обойме остаются три центральных защитника — Лобжанидзе, Обшивац и молодой Мажитов.
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