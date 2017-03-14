Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29075661/
14 марта 2017, 18:28 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Томич выбыл минимум на месяц

У защитника «Атырау» Вукашина Томича обнаружена трещина на ноге, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

У защитника <span class=error>Атырау</span> Вукашина <span class=error>Томича</span> обнаружена трещина на ноге сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В игре против «Ордабасы» (1:1), на 38-й минуте, центральный защитник «нефтяников» Вукашин Томич столкнулся с игроком соперника. Его сразу же заменили и увезли в больницу, где выявили трещину на стопе. Там же сербу наложили гипс. Сроки возвращения Томича на поле точно не определены, но известно, что на восстановление уйдет минимум месяц.

Таким образом, у «Атырау» на ближайшие игры в обойме остаются три центральных защитника — Лобжанидзе, Обшивац и молодой Мажитов.

Атырау
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Куат Хамитов: «Зачем и кому нужны эти толпы бесполезных депутатов?»

Геннадий Головкин: «Я очень уважаю наш народ. Я хочу привезти бой домой»

Лемьё считает, что превосходит Головкина в ударной мощи