Томич выбыл минимум на месяц

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В игре против «Ордабасы» (1:1), на 38-й минуте, центральный защитник «нефтяников» Вукашин Томич столкнулся с игроком соперника. Его сразу же заменили и увезли в больницу, где выявили трещину на стопе. Там же сербу наложили гипс. Сроки возвращения Томича на поле точно не определены, но известно, что на восстановление уйдет минимум месяц.



Таким образом, у «Атырау» на ближайшие игры в обойме остаются три центральных защитника — Лобжанидзе, Обшивац и молодой Мажитов.