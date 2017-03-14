Гельзин: Если «Карпаты» предоставят чеки, мы оплатим их расходы
Согласно решению Комитета ФФУ «Олимпик» должен компенсировать расходы за матч, который не состоялся.
Президент «Олимпика» Владислав Гельзин заявляет, что готов компенсировать расходы «Карпатам» за переезд и проживание в Сумах, но при одном условии.
«Мы согласны оплатить расходы футбольному клубу «Карпаты» Львов, если они предоставят чеки, подтверждающие суммы, которые были реально потраченные на проживание, транспорт.
Мы тоже ездим по всей Украине и знаем, сколько стоит дорога, сколько стоит отель в Сумах — мы живем там. Там и около 50 тысячами не пахнет — не то, что 100, — заявил функционер.
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