Гельзин: Если «Карпаты» предоставят чеки, мы оплатим их расходы

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин заявляет, что готов компенсировать расходы «Карпатам» за переезд и проживание в Сумах, но при одном условии.

«Мы согласны оплатить расходы футбольному клубу «Карпаты» Львов, если они предоставят чеки, подтверждающие суммы, которые были реально потраченные на проживание, транспорт.

Мы тоже ездим по всей Украине и знаем, сколько стоит дорога, сколько стоит отель в Сумах — мы живем там. Там и около 50 тысячами не пахнет — не то, что 100, — заявил функционер.