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14 марта 2017, 15:23 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Игроки БАТЭ Михаил Белый и Илья Кухарчик отданы в аренду в клубы первой лиги

Футболисты БАТЭ Михаил Белый и Илья Кухарчик будут до конца сезона-2017 выступать на правах аренды в клубах первой лиги.

Футболисты <span class=error>БАТЭ</span> Михаил Белый и Илья <span class=error>Кухарчик</span> будут до конца сезона-2017 выступать на правах аренды в клубах первой лиги. Увеличить
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Михаил Белый присоединился к «Орше». Этот левоногий полузащитник перешел в БАТЭ летом 2015 года — и провел за дублирующий состав 30 матчей (7 голов + 6 результативных передач). Вдобавок Миша имеет в активе 4 поединка в групповом раунде Юношеской лиги УЕФА-2015/16.

Еще один хавбек Илья Кухарчик отныне в «Барановичах». В рядах борисовчан он находился с лета 2014-го: с тех пор в турнире резервных дружин отыграл 43 встречи (7+7), в Юношеской лиге УЕФА — 9, сообщает официальный сайт БАТЭ.

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Футболисты БАТЭ в седьмой раз стали обладателями Суперкубка Беларуси

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победой борисовского БАТЭ завершился первый официальный матч нового футбольного сезона. В матче за Суперкубок 13-кратные чемпионы Беларуси победили обладателя Кубка страны жодинское «Торпедо-БелАЗ» со счетом 3:1, передает корреспондент БЕЛТА.
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