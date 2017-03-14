Игроки БАТЭ Михаил Белый и Илья Кухарчик отданы в аренду в клубы первой лиги

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Михаил Белый присоединился к «Орше». Этот левоногий полузащитник перешел в БАТЭ летом 2015 года — и провел за дублирующий состав 30 матчей (7 голов + 6 результативных передач). Вдобавок Миша имеет в активе 4 поединка в групповом раунде Юношеской лиги УЕФА-2015/16.

Еще один хавбек Илья Кухарчик отныне в «Барановичах». В рядах борисовчан он находился с лета 2014-го: с тех пор в турнире резервных дружин отыграл 43 встречи (7+7), в Юношеской лиге УЕФА — 9, сообщает официальный сайт БАТЭ.