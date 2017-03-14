Два атакующих игрока «Фенербахче» Джермейн Ленс и Мусса Соу хотят сменить клуб будущим летом и «канарейки» уже начинают искать им замену.

По информации Fanatik, турецкий клуб вновь обратил свое внимание на Тайсона, которым уже интересовался этой зимой. За бразильца «Шахтеру» предлагают четыре миллиона евро.

Напомним, что контракт Тайсона с «горняками» заканчивается в декабре 2017 года.

Сам игрок заявлял, что не собирается продлевать контракт с донецким клубом и хотел бы вернуться в «Интернасиональ». Кроме того в СМИ была информация об интресе к Тайсону со стороны китайских клубов, «Зенита», «Ромы» и «Порту».