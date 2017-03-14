Болельщики «Ворсклы» потребовали отставки главного тренера Сачко

Болельщики полтавской «Ворсклы» опубликовали открытое письмо, в котором потребовали отставки главного тренера команды Василия Сачко, сообщает неофициальный сайт «Ворсклы».

Главной претензией к самому звездному игроку клуба последних лет, который 4 года назад стал главным тренером, является остутствие должного результата. В частности, команда не сумела войти в Топ-6 по итогам первого этапа соревнований и не будет бороться за медали чемпионата и путевки в еврокубки.

«Почти 4 года назад Вы возглавили команду «Ворскла». Большинство болельщиков приветствовали Ваше назначение, поскольку Вы являетесь звездным игроком клуба, и мы хорошо помним Ваш личный вклад в завоевание Кубка Украины 2009 года. К сожалению, не всегда хороший игрок становится хорошим тренером. Мы терпеливо ждали от Вас положительных результатов, борьбы за призовые места, праздник еврокубков… Мы смогли стерпеть две «оплеухи» в виде поражений в Лиге Европы от команд ниже классом. Мы верили, что в будущем сезоне команда вернется во второй по престижности европейский турнир и вознаградит нас за столь долгое терпение. И вот результат наших надежд и ожиданий — «Ворскла» будет играть во второй шестерке с командами, ведущими борьбу за право остаться в Премьер-Лиге. Последней каплей стало поражение от «Олимпика» — имея игровое преимущество и задел в 2 гола, за 7 минут команда пропускает 3 мяча и с позором выбывает из борьбы за первую шестерку. Мы считаем, что Вы обязаны признать свою профнепригодность и покинуть пост главного тренера. Настоящие болельщики принимают любое поражение своей команды и остаются с нею в сложной ситуации. Мы готовы остаться с командой, но без Вас. Полтава и полтавские болельщики заслуживают большего, чем они имеют сейчас. Уверены, что Вы наберетесь мужества и сумеете принять это непростое решение.

С уважением, болельщики команды «Ворскла», — говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, «Ворскла» занимает 7-е место за тур до окончания первого этапа соревнований, имея в активе 23 очка после 21 матча.