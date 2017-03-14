Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29070375/
14 марта 2017, 13:07 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Болельщики «Ворсклы» потребовали отставки главного тренера Сачко

Команда не смогла пробиться в ТОП-6 по итогам первого этапа соревнований.

Команда не смогла пробиться в ТОП-6 по итогам первого этапа соревнований. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Болельщики полтавской «Ворсклы» опубликовали открытое письмо, в котором потребовали отставки главного тренера команды Василия Сачко, сообщает неофициальный сайт «Ворсклы».

Главной претензией к самому звездному игроку клуба последних лет, который 4 года назад стал главным тренером, является остутствие должного результата. В частности, команда не сумела войти в Топ-6 по итогам первого этапа соревнований и не будет бороться за медали чемпионата и путевки в еврокубки.

«Почти 4 года назад Вы возглавили команду «Ворскла». Большинство болельщиков приветствовали Ваше назначение, поскольку Вы являетесь звездным игроком клуба, и мы хорошо помним Ваш личный вклад в завоевание Кубка Украины 2009 года. К сожалению, не всегда хороший игрок становится хорошим тренером. Мы терпеливо ждали от Вас положительных результатов, борьбы за призовые места, праздник еврокубков… Мы смогли стерпеть две «оплеухи» в виде поражений в Лиге Европы от команд ниже классом. Мы верили, что в будущем сезоне команда вернется во второй по престижности европейский турнир и вознаградит нас за столь долгое терпение. И вот результат наших надежд и ожиданий — «Ворскла» будет играть во второй шестерке с командами, ведущими борьбу за право остаться в Премьер-Лиге. Последней каплей стало поражение от «Олимпика» — имея игровое преимущество и задел в 2 гола, за 7 минут команда пропускает 3 мяча и с позором выбывает из борьбы за первую шестерку. Мы считаем, что Вы обязаны признать свою профнепригодность и покинуть пост главного тренера. Настоящие болельщики принимают любое поражение своей команды и остаются с нею в сложной ситуации. Мы готовы остаться с командой, но без Вас. Полтава и полтавские болельщики заслуживают большего, чем они имеют сейчас. Уверены, что Вы наберетесь мужества и сумеете принять это непростое решение.

С уважением, болельщики команды «Ворскла», — говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, «Ворскла» занимает 7-е место за тур до окончания первого этапа соревнований, имея в активе 23 очка после 21 матча.

Ворскла
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

УПЛ: «Черноморец» неожиданно проиграл «Стали», «Олимпик» обыграл «Ворсклу»

УПЛ: «Черноморец» неожиданно проиграл «Стали», «Олимпик» обыграл «Ворсклу»

В Одессе и Полтаве завершились стартовые матчи 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в которых «Черноморец» неожиданно проиграл «Стали» из Каменского, а номинальный хозяин поля донецкий «Олимпик» в рехультативном матче обыграл «Ворсклу», сообщает официальный сайт соревнований.
Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Сбербанк: Работа замурованного офиса в Киеве прервана

Решения арбитража в Гааге по украинским активам в Крыму являются обязательными для России - юрист

В Тернополе в связи с разгоном блокады в Кривом Торце созывается внеочередная сессия облсовета