Болельщики «Ворсклы» потребовали отставки главного тренера Сачко
Команда не смогла пробиться в ТОП-6 по итогам первого этапа соревнований.
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Болельщики полтавской «Ворсклы» опубликовали открытое письмо, в котором потребовали отставки главного тренера команды Василия Сачко, сообщает неофициальный сайт «Ворсклы».
Главной претензией к самому звездному игроку клуба последних лет, который 4 года назад стал главным тренером, является остутствие должного результата. В частности, команда не сумела войти в Топ-6 по итогам первого этапа соревнований и не будет бороться за медали чемпионата и путевки в еврокубки.
«Почти 4 года назад Вы возглавили команду «Ворскла». Большинство болельщиков приветствовали Ваше назначение, поскольку Вы являетесь звездным игроком клуба, и мы хорошо помним Ваш личный вклад в завоевание Кубка Украины 2009 года. К сожалению, не всегда хороший игрок становится хорошим тренером. Мы терпеливо ждали от Вас положительных результатов, борьбы за призовые места, праздник еврокубков… Мы смогли стерпеть две «оплеухи» в виде поражений в Лиге Европы от команд ниже классом. Мы верили, что в будущем сезоне команда вернется во второй по престижности европейский турнир и вознаградит нас за столь долгое терпение. И вот результат наших надежд и ожиданий — «Ворскла» будет играть во второй шестерке с командами, ведущими борьбу за право остаться в
С уважением, болельщики команды «Ворскла», — говорится в письме.
Как сообщал УНИАН, «Ворскла» занимает 7-е место за тур до окончания первого этапа соревнований, имея в активе 23 очка после 21 матча.
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