Жерсон думает, что Неймар не попал бы даже в запас сборной Бразилии 1970 года

Более того, Жерсон сомневается, что игрок «Барселоны» сидел бы и на скамейке запасных.



«Неймару в нашей команде не нашлось бы места. Вместо кого он играл бы? Он не мог бы играть вместо Ривелино, Пеле, Тостао и Жаирзиньо. Даже в полузащите ему не было бы места. В нашей команде был Кажу — очень большой талант. Он играл отлично на любой позиции. И он был запасным. Так что не знаю, нашлось бы Неймару место хотя бы на скамейке запасных», — цитирует Жерсона FOX Sports.