Жерсон думает, что Неймар не попал бы даже в запас сборной Бразилии 1970 года
Бывший полузащитник сборной Бразилии Жерсон и один из лидеров национальной команды, ставшей чемпионом мира в 1970 году, выразил уверенность в том, что Неймар не попал бы в основной состав их команды.
Более того, Жерсон сомневается, что игрок «Барселоны» сидел бы и на скамейке запасных.
«Неймару в нашей команде не нашлось бы места. Вместо кого он играл бы? Он не мог бы играть вместо Ривелино, Пеле, Тостао и Жаирзиньо. Даже в полузащите ему не было бы места. В нашей команде был Кажу — очень большой талант. Он играл отлично на любой позиции. И он был запасным. Так что не знаю, нашлось бы Неймару место хотя бы на скамейке запасных», — цитирует Жерсона FOX Sports.
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