Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29069614/
14 марта 2017, 12:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Интер» и «Милан» сыграют друг против друга в Китае

Перед началом сезона-2017/18 непримиримые соперники «Интер» и «Милан» проведут товарищеский матч в Китае.

Football Italia сообщает, что оба итальянских клуба примут участие в Международном кубке чемпионов, в рамках которого и сыграют друг против друга.

Матч между «Интером» и «Миланом» запланирован на 24 июля и пройдёт в Нанкине, на поле Нанкинского центра олимпийских видов спорта. Арена, на которой состоится миланское дерби, вмещает 60 тысяч зрителей.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А «Милан» и «Интер» пока встречались один раз. Матч 13-го тура завершился вничью — 2:2.

Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Интер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Геймер и победительница конкурса красоты. Секс-символ киберспорта

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!