«Интер» и «Милан» сыграют друг против друга в Китае

Football Italia сообщает, что оба итальянских клуба примут участие в Международном кубке чемпионов, в рамках которого и сыграют друг против друга.



Матч между «Интером» и «Миланом» запланирован на 24 июля и пройдёт в Нанкине, на поле Нанкинского центра олимпийских видов спорта. Арена, на которой состоится миланское дерби, вмещает 60 тысяч зрителей.



В нынешнем сезоне итальянской Серии А «Милан» и «Интер» пока встречались один раз. Матч 13-го тура завершился вничью — 2:2.