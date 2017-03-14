Защитник «МЮ» Рохо может быть дисквалифицирован на пять матчей

Инцидент произошёл в четвертьфинальном матче Кубка Англии, который завершился в пользу лондонцев (1:0).



В одном из эпизодов Рохо грубо сыграл против Азара, после чего наступил на соперника. Арбитр встречи Майкл Оливер упустил данный момент из виду. По информации Daily Express, если в FA посчитают, что Рохо намеренно наступил на Азара, аргентинцу грозит пятиматчевая дисквалификация.



Ранее защитник «Борнмута» Тайрон Мингс по итогам матча 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1) был дисквалифицирован на пять игр за то, что наступил на голову Златану Ибрагимовичу.