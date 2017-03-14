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14 марта 2017, 12:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «МЮ» Рохо может быть дисквалифицирован на пять матчей

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может быть дисквалифицирован на пять матчей за грубую игру против полузащитника «Челси» Эдена Азара.

Инцидент произошёл в четвертьфинальном матче Кубка Англии, который завершился в пользу лондонцев (1:0).

В одном из эпизодов Рохо грубо сыграл против Азара, после чего наступил на соперника. Арбитр встречи Майкл Оливер упустил данный момент из виду. По информации Daily Express, если в FA посчитают, что Рохо намеренно наступил на Азара, аргентинцу грозит пятиматчевая дисквалификация.

Ранее защитник «Борнмута» Тайрон Мингс по итогам матча 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1) был дисквалифицирован на пять игр за то, что наступил на голову Златану Ибрагимовичу.

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