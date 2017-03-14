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14 марта 2017, 11:50 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Верратти признан лучшим игроком февраля в лиге 1

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти признан лучшим игроком февраля в лиге 1, сообщает пресс-служба профсоюза футболистов Франции (UNFP).

Итальянец набрал 38 процентов голосов. В борьбе за данную награду он опередил нападающих «Монако» Кильяна Мбаппе (37 процентов) и Радамеля Фалькао (25 процентов). В прошлом месяце 24-летний итальянский хавбек парижан сыграл в трех матчах (2 победы, 1 ничья), сделал 2 голевые передачи и получил 1 желтую карточку.

Во втором по силе дивизионе страны лучшим игроком был признан нападающий «Клермона» Реми Дюжимон, который в феврале забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу в 5 встречах.

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