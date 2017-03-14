Экс-футболист «Челси» и «Реала» Эссьен продолжит карьеру в чемпионате Индонезии

Подробности соглашения 34-летнего полузащитника с «Персиб Бандунг» не сообщаются. Эссьен перешел в индонезийский клуб на правах свободного агента.

Последней командой ганского хавбека был греческий «Панатинаикос», за который он выступал в прошлом сезоне. Цвета «Челси» Эссьен защищал с 2005 по 2014 год и провел за лондонский клуб 168 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 17 мячей. За «Реал» полузащитник выступал на правах аренды в 2012—2013 годах, а после ухода из «Челси» Эссьен провел полтора сезона в итальянском «Милане».

В активе Эссьена 58 матчей и девять мячей за сборную Ганы.