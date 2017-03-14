Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29068168/
14 марта 2017, 11:48 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-футболист «Челси» и «Реала» Эссьен продолжит карьеру в чемпионате Индонезии

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт. Бывший футболист лондонского «Челси», мадридского «Реала» и сборной Ганы Майкл Эссьен продолжит карьеру в индонезийском клубе «Персиб Бандунг», сообщается на официальном сайте команды.

Подробности соглашения 34-летнего полузащитника с «Персиб Бандунг» не сообщаются. Эссьен перешел в индонезийский клуб на правах свободного агента.

Последней командой ганского хавбека был греческий «Панатинаикос», за который он выступал в прошлом сезоне. Цвета «Челси» Эссьен защищал с 2005 по 2014 год и провел за лондонский клуб 168 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 17 мячей. За «Реал» полузащитник выступал на правах аренды в 2012—2013 годах, а после ухода из «Челси» Эссьен провел полтора сезона в итальянском «Милане».

В активе Эссьена 58 матчей и девять мячей за сборную Ганы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Жерсон думает, что Неймар не попал бы даже в запас сборной Бразилии 1970 года

Бывший полузащитник сборной Бразилии Жерсон и один из лидеров национальной команды, ставшей чемпионом мира в 1970 году, выразил уверенность в том, что Неймар не попал бы в основной состав их команды.
Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин