Экс-футболист «Челси» и «Реала» Эссьен продолжит карьеру в чемпионате Индонезии
МОСКВА, 14 мар —
Р-Спорт. Бывший футболист лондонского «Челси», мадридского «Реала» и сборной Ганы Майкл Эссьен продолжит карьеру в индонезийском клубе «Персиб Бандунг», сообщается на официальном сайте команды.
Подробности соглашения 34-летнего полузащитника с «Персиб Бандунг» не сообщаются. Эссьен перешел в индонезийский клуб на правах свободного агента.
Последней командой ганского хавбека был греческий «Панатинаикос», за который он выступал в прошлом сезоне. Цвета «Челси» Эссьен защищал с 2005 по 2014 год и провел за лондонский клуб 168 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 17 мячей. За «Реал» полузащитник выступал на правах аренды в 2012—2013 годах, а после ухода из «Челси» Эссьен провел полтора сезона в итальянском «Милане».
В активе Эссьена 58 матчей и девять мячей за сборную Ганы.
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