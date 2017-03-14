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14 марта 2017, 11:27 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» оштрафован за поведение болельщиков

На состоявшемся 13 марта заседании Контрольно-дисциплинарного комитета приняты следующие решения.

На состоявшемся 13 марта заседании <nobr>Контрольно-дисциплинарного</nobr> комитета приняты следующие решения. Увеличить
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Премьер-Лига

1-й тур

«Тараз» — «Шахтер»

— В соответствии ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Тараз» Эргашева Д. на три матча — за грубую игру, выраженную в агрессивной атаке соперника без возможности сыграть в мяч. Сроком начала дисквалификации Эргашева Д. определить 09 марта 2017 года.

2-й тур

«Кайрат» — «Окжетпес»

— В соответствии ст. 129 ДР ФФК применить к главному тренеру футбольного клуба «Кайрат» Кахабера Цхададзе санкцию в виде «штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за выход во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи.

— В соответствии ст. 136 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Кайрат» санкцию в виде «штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) тенге» — за скандирование зрителями после окончания матча ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес официальных лиц матча.

«Ордабасы» — «Атырау»

— В соответствии ст. 129 ДР ФФК применить к главному тренеру футбольного клуба «Атырау» Зорана Вулича санкцию в виде «штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за выход во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи.

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