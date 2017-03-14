«Кайрат» оштрафован за поведение болельщиков

Премьер-Лига



1-й тур



«Тараз» — «Шахтер»



— В соответствии ст. 118 ДР ФФК дисквалифицировать игрока футбольного клуба «Тараз» Эргашева Д. на три матча — за грубую игру, выраженную в агрессивной атаке соперника без возможности сыграть в мяч. Сроком начала дисквалификации Эргашева Д. определить 09 марта 2017 года.



2-й тур



«Кайрат» — «Окжетпес»



— В соответствии ст. 129 ДР ФФК применить к главному тренеру футбольного клуба «Кайрат» Кахабера Цхададзе санкцию в виде «штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за выход во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи.



— В соответствии ст. 136 ДР ФФК применить к футбольному клубу «Кайрат» санкцию в виде «штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) тенге» — за скандирование зрителями после окончания матча ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес официальных лиц матча.



«Ордабасы» — «Атырау»



— В соответствии ст. 129 ДР ФФК применить к главному тренеру футбольного клуба «Атырау» Зорана Вулича санкцию в виде «штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге» — за выход во время матча за пределы технической зоны без разрешения судьи.