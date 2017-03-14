Всего по делам о манипуляциях спортивными результатами под подозрение Следственного комитета РБ попали 9 матчей
В Доме футбола состоялась встреча представителей высшей, первой и второй лиг чемпионата Беларуси с сотрудниками Следственного комитета страны. В ее ходе футбольные функционеры были ознакомлены с деталями представления, поступившего в федерацию по делам о манипуляции спортивными результатами.
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Ранее в следственных документах фигурировали 5 игр: «Ислочь» — «Динамо» Брест (30.04.2016), «Луч» — «Гомельжелдортранс» (25.06.2016), «Барановичи» — «Ошмяны» (5.06.2016), «Ошмяны» — «Луч» (2.07.2016), БАТЭ — «Гранит» (22.11.2015).
Как пишет «Прессбол» в обширном материале, посвященном теме «договорняков», на совещании сотрудники Следственного комитета РБ упомянули еще четыре подозрительных матча: «Ислочь» — «Торпедо"-БелАЗ (10.06.2016), «Химик» — «Луч» (23.04.2016), «Днепр» — «Ошмяны» (25.06.2016) и «Сморгонь» — «Городея» (15.11.2015).
В ходе заседания следователи повергли аудиторию в тяжелое безмолвие, дав понять, что это лишь небольшая часть темных дел, которые происходили в белорусском футболе в последние годы.
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