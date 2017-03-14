КПЛ-2017. Почему «Кайрат» неубедителен

«Кайрат» главный претендент на победу в нынешнем чемпионате Казахстана по футболу. Однако клуб пока не показывает своей лучшей игры. Корреспондент Vesti.kz разбирается в причинах его неубедительности в начале сезона.

Матч за Суперкубок футболисты «Кайрата» провели собрано. И, в общем-то, по делу выиграли у «Астаны» (2:0). В дальнейшем последовала встреча с «Актобе». С трудом, но снова победили (1:0). Хотя действовали не самым лучшим образом. И это можно было объяснить тем, что полностью не восстановились после энергозатратного кубкового поединка. Казалось, что к «Окжетпесу» подойдут во все оружии. На деле же кокшетаусцы оказали упорное сопротивление и в конце матча добились ничейного результата (2:2). Как итог, «Кайрат» на ровном месте потерял очки и упустил возможность выйти на первое место.

Этому несколько объяснений. Во-первых, алматинцы попросту недооценили синегорцев. Думали, «не мытьем, так катаньем» добьются своего. Просчитались. Во-вторых, Кахабер Цхададзе погорячился, выпустив Георгия Жукова играть под нападающим. Для футболиста ранее действовавшего в средней линии новая позиция оказалась чужой, как результат, потерялся на поле и был заменен в перерыве. Кроме того, после матча Жуков обмолвился о том, что главный тренер, похоже, не знает, что он является игроком середины поля. Как бы за такое смелое высказывание ему не запретили в дальнейшем общаться со СМИ. В-третьих, Бауыржан Исламхан был далек от своей оптимальной формы. Воспитанник таразского футбола никогда не славился стартовой и дистанционной скоростью, а тут еще физически подсел и фактически не справился с ролью подносчика снарядов. Неслучайно во втором тайме его заменили. В-четвертых, Елдос Ахметов пока не вписался в игровую концепцию команды. Нередко ошибался при выборе позиции и не успевал поддерживать атаки по флангу. Ну и заработал бесспорное удаление, что неудивительно. Он всегда слыл грубым защитником.

Очевидно, все это издержки весеннего футбола. Тем более «Кайрат» постепенно наращивает обороты. Однако этот год станет серьезной проверкой для тренерского штаба и самого Кахабера Цхададзе. Ведь в прошлом сезоне специалисты и некоторые болельщики уверяли, что команда играет на багаже Владимира Вайсса. От грузинского специалиста требовалось ничего не разрушать, а только вести ее по накатанной дорожке. И только сезон 2017 года должен был показать, какую работу в межсезонье проделал экс-наставник азербайджанского «Интера». На данный момент команда под его руководством играет со скрипом. Хочется надеяться, что это временное явление.

Интересно, что при Вайссе и Цхададзе «Кайрат» спотыкался там, где от него не ждали. В последних трех сезонах подряд алматинцы останавливались в шаге от «золота» не только из-за тяжелого старта, но и в результате потерь очков под занавес чемпионата, а именно в домашних играх с «Кайсаром», «Атырау» и «Ордабасы».

В связи с этим кайратовцам необходимо постараться уже в ближайших турах уйти в отрыв. Да еще когда принципиальный соперник вроде «Астаны» переживает нелегкие времена. Откровенно говоря, в этом сезоне у алматинцев нет серьезных преград на пути к чемпионству. Они сами смогут с него сойти, если не извлекут уроки из ошибок предыдущих лет.

Напомним, что после двух туров в активе «Кайрата» четыре балла. Команда занимает пятое место в турнирной таблице. Следующую игру в национальном чемпионате проведет на выезде против «Тараза» 17 марта.