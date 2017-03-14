КПЛ-2017. Почему «Кайрат» неубедителен
После двух туров алматинцы идут на пятом месте в турнирной таблице.
«Кайрат» главный претендент на победу в нынешнем чемпионате Казахстана по футболу. Однако клуб пока не показывает своей лучшей игры. Корреспондент Vesti.kz разбирается в причинах его неубедительности в начале сезона.
Матч за Суперкубок футболисты «Кайрата» провели собрано. И, в
Этому несколько объяснений.
Очевидно, все это издержки весеннего футбола. Тем более «Кайрат» постепенно наращивает обороты. Однако этот год станет серьезной проверкой для тренерского штаба и самого Кахабера Цхададзе. Ведь в прошлом сезоне специалисты и некоторые болельщики уверяли, что команда играет на багаже Владимира Вайсса. От грузинского специалиста требовалось ничего не разрушать, а только вести ее по накатанной дорожке. И только сезон 2017 года должен был показать, какую работу в межсезонье проделал
Интересно, что при Вайссе и Цхададзе «Кайрат» спотыкался там, где от него не ждали. В последних трех сезонах подряд алматинцы останавливались в шаге от «золота» не только
В связи с этим кайратовцам необходимо постараться уже в ближайших турах уйти в отрыв. Да еще когда принципиальный соперник вроде «Астаны» переживает нелегкие времена. Откровенно говоря, в этом сезоне у алматинцев нет серьезных преград на пути к чемпионству. Они сами смогут с него сойти, если не извлекут уроки из ошибок предыдущих лет.
Напомним, что после двух туров в активе «Кайрата» четыре балла. Команда занимает пятое место в турнирной таблице. Следующую игру в национальном чемпионате проведет на выезде против «Тараза» 17 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter