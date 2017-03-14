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14 марта 2017, 9:27 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Болельщики «Челси» на матче против «МЮ» кричали Моуринью, что он иуда

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт. Болельщики лондонского «Челси» во время матча ¼ финала Кубка Англии по футболу с «Манчестер Юнайтед» кричали главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью, что он иуда, сообщается на официальном сайте «МЮ».

Болельщики лондонского Челси во время матча ¼ финала Кубка Англии по футболу с Манчестер Юнайтед кричали главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью что он иуда сообщается на официальном сайте МЮ. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в понедельник в Лондоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу «синих». Единственный мяч в игре на 51-й минуте забил Н’Голо Канте. Португалец дважды являлся главным тренером «Челси» (с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год) и выиграл с этой командой три чемпионата Англии.

«Они могут кричать все, что хотят, но я — профессионал, и я буду защищать свой клуб, — заявил Моуринью на пресс-конференции, текст которой опубликован на официальном сайте “МЮ”. — До момента, пока у них не появится тренер, который выиграет для них четыре чемпионата, я буду номером. Когда у них появится этот человек, я стану номером два. Но до этого момента иуда является номером один».

До прихода Моуринью в «Челси» клуб становился чемпионом Англии лишь в сезоне-1954/55.

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