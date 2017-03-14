Даже Златан бы «МЮ» не помог. Как Азар разрушил планы Моуринью

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ЗАДУМКА ОСОБЕННОГО

Последний раз «Челси» и «Манчестер Юнайтед» встречались в октябре. Команда Антонио Конте в матче чемпионата Англии разгромила коллектив Жозе Моуринью — 4:0. С тех пор «красные дьяволы» во внутренних турнирах уступили лишь «Халл Сити» в ½ финала кубка лиги — 1:2.

Моуринью планом на игру с «Челси» в четвертьфинале Кубка Англии дал понять, что первая встреча с итальянцем его задела. При позиционной обороне «МЮ» играл в шесть защитников! В центре действовали Джонс, Смоллинг, Рохо и Дармиан, на флангах — Валенсия и Янг.

Все перечисленные игроки в стартовом составе Моуринью потребовались, чтобы использовать против «Челси» персонально-зонную оборону. Валенсия на своей бровке должен был отвечать за Алонсо, Янг — за Мозеса. Оба фланговых игрока «МЮ» выделяются скоростными данными, а потому такая задача выглядела для них посильной. Джонс призван был отслеживать движения Азара, а Дармиан — Виллиана. В центре обороны расположились Смоллинг и Рохо. Один из них играл по Косте, другой — страховал напарника. Также один из этой пары защитников мог подстраховать и других коллег, которые упускали своих оппонентов.

Оборона «МЮ»: Джонс играет с Азаром (1), Рохо - с Костой (2), Дармиан - с Виллианом (3). Источник: Телеканал «Матч ТВ» Советский спорт

Так обороняющуюся команду можно переиграть за счет использования ширины атаки. Но этот момент Моуринью просчитал. Его команда использовала прессинг, ключевую роль в котором играли нападающие — Мхитарян и Рэшфорд. Они заставляли своими движениями защитников «Челси» развивать атаки через фланги. Смысл простой: даже если бы «синие» с одной бровки захотели перевести мяч на другую, то за полчаса его полета, «красные дьяволы» перестроились бы и не дали сопернику воспользоваться шириной поля. Чтобы она стала твоим козырем, нужно атаковать через центр.

В первом тайме такой прессинг работал. Рэшфорд дважды своими усилиями заставлял терять мяч левого центрального защитника Кэхилла во фланговой зоне, куда нападающий игрока обороны вытеснял.

Прессинг «МЮ»: Рэшфорд сначала загоняет Кэхилла на фланг, а потом блокирует его. Источник: Телеканал «Матч ТВ» Советский спорт

ОТВЕТ АЗАРА

Персонально-зонная оборона у «МЮ» по большей части тоже работала. С Костой два защитника справлялись, Дармиан бегал за Виллианом, Янг повязал Мозеса, а Валенсия — Алонсо. Точность передач Алонсо в первом тайме составила 53%! Сложно делать передачи, когда тебя плотно опекают.

Идиллию манкунианцев прервал Азар. 15 минут ему хватило, чтобы понять, как играет «Манчестер Юнайтед». Он стал резко ускоряться от Джонса. А тот успевал за ним через раз. Сначала это прервало к опасному — моменту после удара Азара «МЮ» спас Де Хеа. Дальше — больше. За две желтые карточки, заработанные на Азаре, был удален Эррера. В одном случае он страховал обыгранного Джонса, в другом Азар слишком быстро отскочил от Джонса в зону Эрреры, чтобы разогнать атаку.

План Моуринью рухнул. После удаления основного полузащитника он был вынужден убрать форварда Мхитаряна, выпустив на поле игрока средней линии Феллайни. Это означало, что прессингом загонять на фланг игроков «Челси» «МЮ» больше не может. Рэшфорд просто надорвался бы — загнал бы себя в яму, а не соперника в бровку. Левый центральный защитник «Челси» Кэхилл и правый центральный Аспиликуэта при начале атак теперь могли вздохнуть спокойно. Они так и сделали. Интересна статистика Кэхилла. После первого тайма его точность передач составляла 82%. По итогам всего матча он наиграл на 92% точности!

После дел Азара Конте оставалось лишь объяснить своей команде в перерыве, как преимущество воспользоваться. А он это умеет прекрасно. После перерыва «Челси» добавил в движении перед штрафной «МЮ». Ключевыми игроками в таком футболе стали Виллиан и Азар. Они менялись местами, опускались в глубину поля, часто оказывались на одном фланге. В итоге Виллиан отметился голевой передачей на Канте с левого фланга, хотя матч начинал на правом.

«Азар бесценен», — сказал Конте в феврале. Азар это подтвердил.

ИБРАГИМОВИЧ БЫ НЕ ПОМОГ

В матче из-за дисквалификации не принимал участие Златан Ибрагимович. Могло ли быть иначе, если он играл? Вряд ли. Что бы изменилось? В обороне бы команда Моуринью лучше играть не стала. В том же прессинге Ибра не очень силен. Могли ли тогда гости забить в контратаках? Златан полезнее в позиционном футболе. Но вдесятером в него особо не поиграешь.

К слову, в полных составах «МЮ» играть в контроль мяча тоже не стремился — ставка делалась на длинные передачи на Мхитаряна и Рэшфорда. Больше на Рэшфорда, так как он более скоростной. Именно поэтому в первом тайме был заменен армянин, а не англичанин.

Челси — Манчестер Юнайтед — 1:0 (0:0)

Голы

Канте 52 (1:0).

Состав

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Алонсо, Кэйхилл, Канте, Виллиан (Фабрегас, 81), Матич, Азар, Мозес (Зума, 90), Коста (Батшуайи, 90).

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Дармиан, Джонс, Рохо, Смоллинг, Погба, Валенсия, Янг (Лингард,), Мхитарян (Феллайни, 38), Эррера, Рэшфорд.

Предупреждения:

Коста, 88 — Эррера, 20; Янг, 79.

Удаления:

нет — Эррера, 35.

Судья:

Майкл Оливер (Англия).

Место и дата

13 марта 22:45, Стэмфорд Бридж.