Жозе Моуринью: В четверг у меня важный матч против «Ростова»

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По словам португальца, арбитр встречи Майкл Оливер постоянно принимает решения не в пользу его команды. При этом тренер напомнил: впереди у «МЮ» — ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (на «Олд Траффорд» после 1:1 в гостях).

— Я не буду говорить об удалении, — приводит ВВС слова Моуринью. — Я просто хочу сказать, что я действительно горжусь своими игроками и болельщиками «МЮ». У нас очень важный матч в четверг, поэтому я хочу немного отдохнуть и подготовиться к нему как можно лучше.

Каждый может анализировать игру с разных точек зрения. Но все будут рассматривать матч до красной карточки и после нее. Судья не дал еще две желтые, которые должен был. Я не хочу говорить только об этом.

Майкл Оливер — судья с фантастическим потенциалом. Но в четырех матчах он дал три пенальти в наши ворота и красную карточку. И я не могу этого изменить. Я просто пожал ему руку и поздравил.