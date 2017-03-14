Жозе Моуринью: В четверг у меня важный матч против «Ростова»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча ¼ финала Кубка Англии против «Челси» (0:1) отметил, что игру можно разделить на две части — до удаления Андера Эрреры на 35-й минуте и после.
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По словам португальца, арбитр встречи Майкл Оливер постоянно принимает решения не в пользу его команды. При этом тренер напомнил: впереди у «МЮ» — ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (на «Олд Траффорд» после 1:1 в гостях).
— Я не буду говорить об удалении, — приводит ВВС слова Моуринью. — Я просто хочу сказать, что я действительно горжусь своими игроками и болельщиками «МЮ». У нас очень важный матч в четверг, поэтому я хочу немного отдохнуть и подготовиться к нему как можно лучше.
Каждый может анализировать игру с разных точек зрения. Но все будут рассматривать матч до красной карточки и после нее. Судья не дал еще две желтые, которые должен был. Я не хочу говорить только об этом.
Майкл Оливер — судья с фантастическим потенциалом. Но в четырех матчах он дал три пенальти в наши ворота и красную карточку. И я не могу этого изменить. Я просто пожал ему руку и поздравил.
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