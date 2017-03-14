Конте и Канте лишили «МЮ» Кубка

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ЧЕЛСИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — 1:0 (0:0)

Гол: Канте, 51.

«Челси» (Лондон): Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес (Зума, 89), Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Фабрегас, 81), Диегу Коста (Батшуайи, 90+4), Азар.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Джоунс, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Эррера, Погба, Дармиан, Рэшфорд, Мхитарян (Феллаини, 37), Янг (Лингард, 81).

Предупреждения: Эррера, 20. Янг, 79. Диегу Коста, 87.

Удаление: Эррера, 35.

Судья: Оливер.

13 марта. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ «ЧЕЛСИ»?

Ни один уважающий себя анонс матча между «Челси» и «МЮ» отныне не обходится без стократного упоминания фамилии Моуринью. Португалец и так берет на себя почти все внимание каждый раз, а во встрече с бывшим клубом ему невозможно укрыться от света софитов. Тем более когда сам Жозе создает информационные поводы.

Перед этой игрой Моуринью решил пострелять едкими фразами в коллегу Конте и назвал игровой стиль «Челси» оборонительным. Португалец заметил, что пресса устраивала травлю «Челси», когда команда при нем «парковала автобус», но сейчас те же СМИ возносят итальянца до небес. Но это еще не все. «Конте находится в привилегированной позиции, — добавил Моуринью. — У “Челси” есть время на то, чтобы работать, отдыхать, расслабиться. Есть время на путешествия, на поездку в Америку и на то, чтобы насладиться Америкой». Ну да, а «Юнайтед», приходится мотаться на ту сторону Европы, чтобы пропустить от Бухарова.

Конте отвечал на подколки коллеги статистикой: «У нас лучшая защита в премьер-лиге и вторая атака. Не понимаю, о чем говорит Моуринью». И это был только разогрев.

В ЛОНДОНЕ — КАК В РОСТОВЕ

За час до матча главный тренер «МЮ» вновь удивил мир. Во-первых, он выпустил в основе Рэшфорда, который по официальной информации в выходные загрипповал. Во-вторых, «Юнайтед» выстроился по схеме 3−4−2−1, которую до этого в текущем сезоне использовал лишь раз — в Ростове-на-Дону. Задумка Моуринью была ясна: как и в случае с российским клубом, он намеревался отразить расстановку соперника, чтобы лишить «Челси» численного преимущества во время атак. Но этого португальцу сделать не удалось.

Хозяева будто бы вышли на игру с одной целью: опровергнуть необдуманные слова Моуринью. На самом деле это, разумеется, не так, ведь «Челси» лезет вперед всегда и при любых обстоятельствах — по крайней мере в этом сезоне. Моуринью, конечно, тоже это знает, но ему было необходимо что-то сказать о бывших. Нельзя встретиться с бывшими и промолчать.

Жозе и не молчал. Даже когда португалец не открывал рот, за него говорили жесты. Например, в первом тайме он метко ответил болельщикам «Челси», которые на весь Лондон распевали «Моуринью, пошел ты!» Португалец, услышав это, поднял три пальца — символ трех титулов, которые «Челси» выиграл при Жозе. Стильно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Mourinho responds to chants of "f**k off Mourinho" from the Chelsea fans with a reminder of how many titles he won at the club <a href="https://twitter.com/hashtag/mufc?src=hash">#mufc</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CFC?src=hash">#CFC</a> <a href="https://t.co/wNeXoCBjKJ">pic.twitter.com/wNeXoCBjKJ</a></p>— Sean Kearns (@SeanPaulKearns) <a href="https://twitter.com/SeanPaulKearns/status/841382803531059206">13 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПЕРЕПАЛКА ЖОЗЕ И АНТОНИО

Тем временем на поле летал по углам де Хеа: испанец давненько не восхищал публику кошачьими прыжками, а тут дважды за минуту отразил мертвые мячи. Шквал угловых, ворох ударов, но «Манчестер Юнайтед» все было нипочем. И дело было не в хитроумной расстановке, которая не очень-то хорошо работала — оборону держал великолепный де Хеа.

А вот партнеры испанца переусердствовали с обороной. Соотечественник де Хеа Эррера за 15 минут дважды ударил по ногам быстроногого Азара, за что был оба раза наказан желтыми карточками. Увидев красный свет над футболистом, Моуринью саркастически засмеялся, а затем на бровке вспыхнул скандал — португалец схлестнулся с Конте, и только арбитры не позволили тренерам пустить в ход кулаки.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">HT: Chelsea 0, Manchester United 0, Man United Men 10, Mourinho-Conte touchline arguments 1 (via <a href="https://twitter.com/FOXDeportes">@FOXDeportes</a>) <a href="https://t.co/UfRUir5DfM">https://t.co/UfRUir5DfM</a> <a href="https://t.co/flwytFewG2">pic.twitter.com/flwytFewG2</a></p>— Planet Fútbol (@si_soccer) <a href="https://twitter.com/si_soccer/status/841386924191449088">13 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Моуринью пришлось перестраивать игру, поэтому вместо Мхитаряна вышел рослый Феллаини. Этим ходом «Манчестер Юнайтед» сохранил численное равенство в середине поля, но потерял в остроте и креативе. Это аукнулось гостям во втором тайме: «МЮ» и до перерыва был не слишком активен в атаке, а после паузы и вовсе сник. Хотя если бы Рэшфорд реализовал единственный момент, то матч мог бы завершиться иначе.