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Брал интервью у Ди Каприо и боролся за права лимонов

Многие знают о бывшем президенте «Палермо» Маурицио Дзампарини, который выгнал из сицилийского клуба более 50 тренеров. Но недавно Дзампарини сам подал в отставку и продал акции «Палермо» Полу Баккальини.

Баккальини 33 года, он родился в США, а учиться поехал в Италию. После университета будущий президент поработал на музыкальной радиостанции в Милане, но слава пришла к нему на телевидении. Баккальини был ведущим на каналах Italia 1 и MTV. Поведение Пола в кадре смущало не только зрителей: Лео Ди Каприо тоже был озадачен.

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Его компания Integritas Capital занимается инвестициями, но у Пола есть дела и поважнее. Например, Баккальини очень беспокоит выдуманная им же самим проблема исчезновения лимонов, поэтому он выпустил ролик, в котором представляет вымышленную лимонную партию. Этого для спасения фруктов оказалось мало, и он снялся без одежды в фотосессии против уничтожения цитрусовых.

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Месси в «Палермо» не поедет

На презентации Баккальини как нового президента «Палермо» он расстегнул рубашку и показал свежую татуировку с символом клуба, орлом. Этим эксцентричный мужчина не ограничился и заявил, что его команда не собирается покупать Лионеля Месси.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">- "Presidente, ce lo fa vedere?"<br>- "Cosa? Ah, il tatuaggio!"<a href="https://twitter.com/hashtag/Palermo?src=hash">#Palermo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Baccaglini?src=hash">#Baccaglini</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/leiene?src=hash">#leiene</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/tattoo?src=hash">#tattoo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PaulBaccaglini?src=hash">#PaulBaccaglini</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Zamparini?src=hash">#Zamparini</a> <a href="https://t.co/aWUYglvw8T">pic.twitter.com/aWUYglvw8T</a></p>— Massi Rincione (@MassiRincione) <a href="https://twitter.com/MassiRincione/status/839105405770944513">7 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Тату — слабость нового президента. Тимати — новичок в этом деле по сравнению с ним. Недавно Баккальини пообещал, что он набьет татуировку на лице, если клуб останется в Серии А. В списке «Что я сделаю, если “Палермо” не вылетит из чемпионата» также значатся пункты «пойти в церковь на коленях» и «съесть 20 панини с селезенкой», которые сицилийцы и так уплетают за обе щеки.

Помимо глупых обещаний есть и серьезные: Баккальини заявил, что скоро клуб будет играть в еврокубках, получит свой стадион и реконструированную базу. Дзампарини новый президент тоже не обидел, а пообещал инвестировать деньги в торговые центры и гостиницы, которые принадлежат предшественнику. Еще один бонус для Маурицио — он останется советником в «Палермо». Какие наставления ждут нового президента — страшно представить, но пока Баккальини увольнять никого не планирует и даже опровергает слухи о возможном приходе в команду Клаудио Раньери.

— Я могу опровергнуть информацию о том, что ведутся какие-то переговоры с Раньери. У нас есть Диего Лопес, который является исключительным человеком. Я верю в этот состав, нам просто нужен энтузиазм и позитив, — сказал президент итальянской прессе. Совсем не в стиле предшественника.

Сам Дзампарини считает, что амбиции нового президента доведут «Палермо» до Лиги чемпионов, в которой сицилийцы не играли ни разу в истории.

Но в этом сезоне еврокубки «Палермо» не светят даже теоретически: нужно выбираться из зоны вылета. Сейчас команду отделяет семь очков от 17-го места, а впереди десять матчей. Должно хватить, чтобы в этом году остаться в Серии А, а в следующем — осуществить европейские планы.