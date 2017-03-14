«Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии по футболу
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Англии по футболу сезона-2016/17. Об этом сообщает
пресс-служба турнира.
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В первом полуфинале встретятся «Челси» и «Тоттенхэм», в другом полуфинале сыграют лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Обе встречи полуфинала состоятся на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
«Челси» и «Тоттенхэм» сыграют 22 апреля, «Арсенал» и «Манчестер Сити» — 23-го.
Самыми титулованными клубами в истории Кубка Англии являются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», в активе которых по 12 выигранных трофеев.
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