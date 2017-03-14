«Бенфика» победила в шестом матче чемпионата Португалии подряд и обошла «Порту»

На 12-й минуте Андре Алмейда открыл счёт. В дебюте второго тайма Константинос Митроглу удвоил преимущество хозяев. На 60-й минуте Эдуардо Сальвио забил третий мяч, в концовке отличился Жонас.



«Бенфика» (63 очка) опередила «Порту» (62) и вышла на первое место в турнирной таблице. «Белененсеш» (32) идёт 10-м.