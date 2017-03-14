Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29064806/
14 марта 2017, 1:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бенфика» победила в шестом матче чемпионата Португалии подряд и обошла «Порту»

«Бенфика» разгромила «Белененсеш» в матче 25-го тура чемпионата Португалии, одержав шестую победу в турнире подряд. Встреча проходила в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 4:0.

На 12-й минуте Андре Алмейда открыл счёт. В дебюте второго тайма Константинос Митроглу удвоил преимущество хозяев. На 60-й минуте Эдуардо Сальвио забил третий мяч, в концовке отличился Жонас.

«Бенфика» (63 очка) опередила «Порту» (62) и вышла на первое место в турнирной таблице. «Белененсеш» (32) идёт 10-м.

Белененсеш
Новости Матчи Состав
Порту
Новости Матчи Состав Статистика
Бенфика
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Геймер и победительница конкурса красоты. Секс-символ киберспорта

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!