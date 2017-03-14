Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29064760/
14 марта 2017, 0:54 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Лацио» вырвал победу у «Торино» в домашнем матче чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт. Футболисты римского «Лацио» победили «Торино» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии.

Игра, прошедшая в понедельник в Риме, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На голы Чиро Иммобиле (56-я минута), Бальде Кейта (87) и Фелипе Андерсона (90) туринская команда ответила точным ударом экс-нападающего футбольного клуба «Москва» Макси Лопеса (72).

«Лацио», одержавший четвертую победу подряд, набрал 56 очков и поднялся на четвертое место в серии А. «Торино» с 39 баллами замыкает первую десятку.

13.03.2017 22:45 основной раунд: 28-й тур Olimpico
Лацио 3:1 Торино
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Симоне Индзаги Синиша Михайлович
Голы
56′ Чиро Иммобиле 17
87′ Бальде Кейта (Дж. Лукаку) 14
90′ Перейра Гомес Фелипе Андерсон (С. Лулич) 10
11 Макси Лопес (Х. Итурбе) 72′
Составы
Томас Стракоша 1
Уэсли Худт 2
Душан Баста 8
Перейра Гомес Фелипе Андерсон 10
86′ Марко Пароло 16
Сенад Лулич 19
74′ Сергей Милинкович-Савич 21
Чиро Иммобиле 17
45′ Стефан де Фрай 3
Фортуна дос Сантос Уоллас 13
27′ Штефан Раду 26
44′ Джордан Лукаку 6
77′ Лукас Билья 20
Бальде Кейта 14
21 Джо Харт
13 Лука Россеттини
23 Антонио Баррека
24 Эмилиано Моретти
29 Лоренцо Де Сильвестри
15 Марко Бенасси
25 Саша Лукич
9 Андреа Белотти
8 Даниэле Базелли 45′
3 Кристиан Молинаро
10 Адем Ляич 64′ 38′
11 Макси Лопес
19 Хуан Итурбе 74′
14 Сильва Яго Фальке
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 2
6 Угловые 2
19 Фолы 11
7 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Паоло Сильвио Маццолени (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Торино
Новости Матчи Состав Статистика
Лацио
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин