«Лацио» вырвал победу у «Торино» в домашнем матче чемпионата Италии по футболу

Игра, прошедшая в понедельник в Риме, закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На голы Чиро Иммобиле (56-я минута), Бальде Кейта (87) и Фелипе Андерсона (90) туринская команда ответила точным ударом экс-нападающего футбольного клуба «Москва» Макси Лопеса (72).

«Лацио», одержавший четвертую победу подряд, набрал 56 очков и поднялся на четвертое место в серии А. «Торино» с 39 баллами замыкает первую десятку.