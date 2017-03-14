«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка Англии

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Единственный гол на 51-й минуте забил Нголо Канте. На 35-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник МЮ Андер Эррера.

Ранее участником полуфинала стали «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Полуфинальные пары Кубка Англии определятся по результатам жеребьевки.

«Челси» установил рекорд клуба, выиграв 13-й матч на домашней арене подряд во всех турнирах. Кроме того, «Челси» не проигрывает МЮ уже 12 очных встреч кряду, одержав семь побед, еще пять игр завершились вничью.

Самыми титулованными клубами в истории Кубка Англии являются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», в активе которых по 12 выигранных трофеев.