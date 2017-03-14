«Осасуна» ушла от поражения в матче чемпионата Испании по футболу с «Эйбаром»

Игра, прошедшая в понедельник в Памплоне, закончилась со счетом 1:1. На гол Кике Гарсии на 72-й минуте у гостей хозяева ответили точным ударом Кенана Кодро (79).

«Осасуна» с 11 очками замыкает турнирную таблицу Примеры, на 14 баллов отставая от спасительной 17-й позиции, которую занимает «Леганес». «Эйбар» с 40 очками располагается на восьмой строчке.