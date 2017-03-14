«Осасуна» ушла от поражения в матче чемпионата Испании по футболу с «Эйбаром»
МОСКВА, 14 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Осасуны» и «Эйбара» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Игра, прошедшая в понедельник в Памплоне, закончилась со счетом 1:1. На гол Кике Гарсии на 72-й минуте у гостей хозяева ответили точным ударом Кенана Кодро (79).
«Осасуна» с 11 очками замыкает турнирную таблицу Примеры, на 14 баллов отставая от спасительной 17-й позиции, которую занимает «Леганес». «Эйбар» с 40 очками располагается на восьмой строчке.
Главные тренеры
|Энрике Мартин
|Хосе Луис Мендилибар
Голы
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Составы
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Статистика
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|Красные карточки
Судьи
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
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- Капитан команды
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- Гол с пенальти
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