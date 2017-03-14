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14 марта 2017, 0:41 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Осасуна» ушла от поражения в матче чемпионата Испании по футболу с «Эйбаром»

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт. Футболисты «Осасуны» и «Эйбара» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Игра, прошедшая в понедельник в Памплоне, закончилась со счетом 1:1. На гол Кике Гарсии на 72-й минуте у гостей хозяева ответили точным ударом Кенана Кодро (79).

«Осасуна» с 11 очками замыкает турнирную таблицу Примеры, на 14 баллов отставая от спасительной 17-й позиции, которую занимает «Леганес». «Эйбар» с 40 очками располагается на восьмой строчке.

13.03.2017 22:45 основной раунд: 27-й тур
Осасуна 1:1 Эйбар
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Энрике Мартин Хосе Луис Мендилибар
Голы
79′ Кодро К.  
  Кике 72′
Составы
Сиригу С. 25
Вуядинович Н. 22
Ойер С. 6
Буньюэль А. 34
82′ Хайме Ромеро Г. 17
89′ Лое Р. 24
49′ Торрес Р. 10
Кодро К. 19
42′ 82′ Фуэнтес Х. 16
Риера О.  
74′ Леон С. 7
Карлос Клерк  
63′ Чаушич Г. 8
Мерида Перес Ф.  
1 Йоэль
18 Арбилья А. 81′
9 Серхио Энрич А.
20 Лежен Ф.
4 Рамис И. 90′
7 Капа А. 84′
5 Эскаланте Г.
21 Педро Леон С.
14 Дани Гарсия 89′ 70′
  Ривера К.
8 Инуи Т. 65′
  Пенья Р.
24 Адриан Гонсалес М. 72′
  Кике
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
Судьи
Главный судья Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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