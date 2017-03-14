Виктор Леоненко: Я бы на месте Шовковского вернулся в «Динамо»
Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал действия вратаря команды Артура Рудько в матче 21-го тура чемпионата Украины против «Зирки» (0:2). По его словам, 24-летний голкипер не соответствует уровню
бело-голубых.
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Видимо, что-то случилось...
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— Я бы на месте Шовковского подумал: надо возвращаться назад. В воротах стоит майка. Рудько — это не вратарь для «Динамо», — приводит Football24.ua слова Леоненко. — По сути это была ничейная игра. Команда? Ее в «Динамо» давно нет. С «Зарей» сыграли и хватит. Если бы в воротах киевлян не майка висела, было бы хотя бы 0:0.
Моменты у динамовцев? Вспоминаем «Олимпик». С 84-й минуты они начались. Было аж 2−3. Какое поле? Они на классе должны обыгрывать «Зирку», еще и вдесятером или вдевятером.
Один момент, когда
Что делал Пантич? Он не знает, что такое диагональная подстраховка. Поле плохое не тогда, когда мяч скачет, а когда он не катится. О таком говорят только слабые. Поле плохое только для техничных и быстрых, потому что они мяч на скорости ведут. Хорошие поля для хороших ног, а не для этих копыт.
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